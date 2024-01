Wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus będzie można składać od 1 lutego - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Chodzi o nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 roku. Co ważne, wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. I to na kilka sposobów.

Warto mieć na uwadze, że jeżeli spóźnimy się z wnioskiem o 800 plus i wypełnimy go dopiero w maju, to w takim przypadku otrzymamy pieniądze dopiero w lipcu. Wówczas przyjdzie również wyrównanie za czerwiec. Lepiej jednak złożyć wniosek w terminie, aby zachować ciągłość świadczenia.

800 plus. Wnioski tylko przez internet

Wnioski o 800 plus będzie można złożyć drogą elektroniczną na kilka sposób. Pierwszy z nich dotyczy osób, które składały wniosek w poprzednim okresie rozliczeniowym i wówczas został im on przyznany. Chodzi o skorzystanie z bezpłatnej aplikacji mZUS. Można jej używać na telefonach komórkowych i tabletach z systemami operacyjnymi Android i iOS.

Należy ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500 plus - wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Drugą metodą składania wniosku o świadczenie 800 plus jest wypełnienie formularza na komputerze, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej dostępnej w bankach. W przypadku, gdy dzieci są już zarejestrowane do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, klient może skorzystać z kreatora wniosku, który automatycznie pobierze dane dzieci, takie jak PESEL czy data urodzenia. Dzięki temu nie będzie konieczności ręcznego wprowadzania tych informacji.

Wniosek o 800 plus. Można zaoszczędzić sporo czasu

Jak się okazuje złożenie wniosku o 800 plus przez aplikację mZUS, może pozwolić zaoszczędzić sporo czasu. ZUS zapewnia, że funkcje aplikacji mZUS przyspieszają wypełnienie wniosku. Dzięki temu można go szybko wysłać przez telefon lub tablet.

Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient może je edytować - dodał rzecznik.

Czym jest 800 plus?

800 plus to świadczenie wychowawcze przyznawane na rzecz dzieci niepełnoletnich, niezależnie od wysokości dochodów ich rodziny. Wypłata tego dodatku następuje regularnie co miesiąc. Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia została zmieniona z 500 zł na 800 zł. Przed tą datą, do 31 grudnia 2023 roku, rodzice otrzymywali 300 zł mniej.

Po zwiększeniu świadczenia z 500 zł na 800 zł rodzina z jednym dzieckiem otrzyma w ciągu rok o 3 600 złotych więcej. Jeśli w rodzinie jest dwoje dzieci, kwota wzrośnie do 7 200 złotych, a w przypadku trójki dzieci - o 10 800 złotych.