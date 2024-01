Wyjazd do sanatorium to dobry sposób na podreperowanie zdrowia i regenerację. Nie od dziś wiadomo jednak, że na miejsce finansowane przez NFZ (częściowo) lub ZUS trzeba długo czekać. Innym sposobem na wyjazd jest pokrycie wszystkich kosztów pobytu z własnej kieszeni. Sprawdzamy, ile kosztuje sanatorium prywatnie. Podpowiadamy też co zrobić, by za pobyt zapłacić mniej.