Gotowanie na kuchni gazowej – wady i zalety

Dla wielu kuchenki gazowe mogą wydawać się niebezpieczne – wyciek gazu w przypadku zgaszenia płomienia może wywołać niepokój. Warto jednak podkreślić, że dzisiejsze płyty gazowe są już na znacznie wyższym poziomie bezpieczeństwa – w przypadku wygaśnięcia płomienia dopływ gazu zostaje odcięty.

Ponadto kuchenka na gaz jest tańsza od płyty indukcyjnej. Wybór modeli jest obecnie szeroki, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie – i pod względem wizualnym, i finansowym. Dostępne są również takie zabezpieczenia, jak na przykład blokada pokręteł, dzięki czemu nie trzeba się obawiać, że gaz odkręcą nieświadomie dzieci znajdujące się w domu.

Reklama

Dużą zaletą posiadania kuchenki gazowej jest też fakt, że gaz jest tańszy od prądu. Jednak tutaj warto wspomnieć także o tym, że takie płyty nie są w pełni wydajne, a szacuje się, że nawet 50 proc. gazu ulatnia się podczas gotowania.

Reklama

Problematyczne może być również czyszczenie płyty gazowej. Wymaga to zazwyczaj ściągnięcia palników i innych elementów kuchenki. Wadą wyboru tego rozwiązania jest też możliwość zapychania się palników i ryzyko poparzenia się – w końcu przy gotowaniu na takiej płycie korzystamy z ognia.

Dobre i złe strony kuchenki na prąd – czy warto kupić płytę indukcyjną?

Płyty indukcyjne są droższe od gazowych – dla wielu osób, szczególnie tych szukających oszczędności, może to być duża wada tego rozwiązania. Trzeba się liczyć zazwyczaj z kosztem około 1000 zł i więcej. Ponadto należy zapłacić także za specjalne garnki czy patelnie, które będą odpowiednie do tego rodzaju kuchenki na prąd. Jeżeli doda się do tego fakt, że prąd jest droższy od gazu, może powiedzieć, że kuchnia gazowa wygrywa w rankingu. Jednak indukcja nie ma tylko wad, a zalety są znaczne.

Co prawda prąd jest droży, jednak płyta indukcyjna ma wysoką wydajność energetyczną, a zużycie energii nie jest tak wysokie, jak mogło by się wydawać. Nagrzewa się ona tylko w tych miejscach, które aktualnie są używane, robi to bardzo szybko, skraca czas gotowania, co może znacznie zmniejszyć koszty.

Płyty zazwyczaj wyglądają lepiej, są niemal niewidoczne, nie posiadają palników, które mogłyby się zapchać. Znacznie prostsze jest też jej mycie – jeśli nie ma na niej większych zabrudzeń, to wystarczy przetrzeć ją szmatką z płynem.

Indukcja to dobry wybór, gdy w domu są dzieci – kuchenka nagrzewa się tylko pod miejscem, gdzie znajduje się garnek i szybko stygnie, właściwie tuż po wyłączeniu. Rozgrzewa się podczas gotowania, ale ciepło pochodzi od rozgrzanych naczyń. To, że płyta jest chłodna, może być koronnym argumentem dla rodziców.

Co jest bardziej opłacalne – kuchenka na gaz czy na prąd?

Trudno w takim przypadku o jednoznaczną odpowiedź. Wybór między kuchnią na gaz a na prąd zależy od wielu czynników – tego, jak wiele gotujemy, jakie względy są dla nas najważniejsze, czy mamy w domu małe dzieci itd.

Należy jednak podkreślić, że gaz jest tańszy od prądu. W ostatecznym rozrachunku jednak koszty w obu przypadkach mogą być zbliżone. Jak wspominaliśmy, kuchenka gazowa ma mniejszą wydajność energetyczną, potrawy przygotowuje się na niej dłużej, co może zwiększyć koszty.

Eksperci na portalu Urzadzamy.pl obliczyli z kolei, że przygotowanie większego obiadu dla czteroosobowej rodziny na indukcji będzie kosztowało około 0,33 zł, na płycie gazowej bez płomieni – 0,23 zł, co może przemawiać na korzyść gazu.

Różnice cenowe są niewielkie, warto rozważyć, jak dużo się gotuje, czy zależy nam na czasie, czy na oszczędnościach. Płyta indukcyjna może wydawać się droższa ze względu na ceny prądu, jednak tak naprawdę wybór kuchenki gazowej nie będzie znaczną oszczędnością.