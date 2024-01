Ceny żywności 2024. Co i kiedy zdrożeje?

Chociaż jeszcze przez pierwszy kwartał 2024 r. będzie obowiązywać zerowa stawka podatku VAT na żywność, to inflacja i tak zrobi swoje. Wskaźnik inflacji towarów konsumpcyjnych założony przez ministra finansów na ten rok ma wynieść 6,6 proc.

A odczujemy to zwłaszcza wtedy, gdy VAT na żywność wzrośnie już do 5 proc. Niewykluczone, że stanie się to już od kwietnia. Nie wiadomo jeszcze na pewno czy nowy rząd zdecyduje się wtedy przywrócić VAT na żywność, ale wynika tak zarówno z wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, jak i z opinii ekspertów.

Zdaniem cytowanych przez portal money.pl analityków rynku ceny pieczywa wzrosną o około 8 proc., mięsa o 7 proc. owoców o 10 proc., warzyw i nabiału o około 5 proc. Nadal tanieć mają oleje i tłuszcze. Rekordowo wysokie ceny cukru mają się zmniejszyć o około 20 proc.

Ceny energii 2024

Przez pierwsze półrocze 2024 zamrożone będą również ceny prądu i gazu. Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych do końca czerwca będzie wynosić 412 zł netto za jedną megawatogodzinę (MWh). Przy czym limit zużycia wynosi 1,5 MWh dla gospodarstw domowych, 1,8 MWh dla osób z niepełnosprawnością i 2 MWh dla rolników i dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Powyżej limitu stawka maksymalna ma wynosić 693 zł za MWh.

Zgodnie z prognozami ekspertów, gdyby nie wprowadzono rozwiązań osłonowych z początkiem roku ceny energii dla odbiorców mogłyby wzrosnąć o 60-70 proc. Nie wiadomo na razie jak będą się kształtować ceny energii za pół roku. Rezygnacja z zamrożonych stawek może jednak oznaczać wzrost cen energii nawet o kilkadziesiąt procent.A to przełoży się na podwyżki szeregu innych produktów i usług.

Ceny paliw 2024. O ile wzrosną?

Od stycznia wzrasta opłata paliwowa. W przypadku benzyny do 195,74 zł za 1000 l z obecnych 172,91 zł. Za olej napędowy do 422,13 zł za 1000 l z obecnych 372,90 zł. I za gaz do 238,98 zł za 1000 kg z obecnych 211,11 zł. Opłata stanowi około 3 proc. ceny benzyny i 6 proc. ceny diesla. Może to oznaczać podwyżkę o kilka groszy za litr paliwa. W przypadku ogólnych cen paliw w 2024 roku wszystko będzie zależało od sytuacji na rynku paliw oraz siły polskiej waluty.