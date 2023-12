Sylwester Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku. Cena za bal to ok. 1000 zł

Bale sylwestrowe w dużych miastach najczęściej organizowane są w hotelach. Przykładowo, bal w dużym warszawskim hotelu to koszt 1100 lub 1400 zł (strefa VIP) od osoby. Uczestnicy balu będą mogli podziwiać na żywo występy jednego z warszawskich teatrów muzycznych). Z kolei za bal sylwestrowy w hotelu w centrum Poznania trzeba zapłacić 900 zł od osoby. Dla uczestników balu z reguły obiekty te oferują zniżki na pobyt czy usługi dodatkowe.

Spora część hoteli, zwłaszcza tych mieszczących się w turystycznych miejscowościach (w górach, nad morzem) sprzedaje całe pakiety sylwestrowe, w ramach których goście mogą uczestniczyć w imprezie sylwestrowej. Ceny podawane są wtedy za nocleg. Na przykład w gdańskim hotelu należącym do dużej sieci pobyt nocleg w ramach pakietu sylwestrowego to koszt od 835 zł za osobę. W innym miejscu, również w Gdańsku, ceny zaczynają się od 1049 zł za osobę.

Sylwestrowe bale w mniejszych miastach i miejscowościach

W mniejszych miastach lub hotelach bardziej oddalonych od dużych miast, a nie leżących w miejscach kojarzących się z turystycznymi pobytami, stawki są nico niższe. Choć nie zawsze jest to regułą. Oto kilka przykładów:

dom weselny i hotel, 20 km od Lublina – 350 zł od osoby;

sylwester w hotelu w Lęborku – 300 zł od osoby ;

; sylwester w hotelu w Zamościu – od 574 zł od osoby;

impreza sylwestrowa w restauracji i klubie w Radomiu – 700 zł od osoby (wariant "restauracyjny"), impreza w wersji klubowej, z wynajęciem loży - 1800 zł (loża 8-10 osobowa); opcja z samą wejściówką do klubu – 100 zł (w cenie zniżki na alkohol oraz lampka alkoholu);

sylwester w hotelu zlokalizowanym w okolicach Legionowa niedaleko Warszawy – 549 zł od osoby;

sylwester w hotelu w okolicach Krakowa – 800 zł od pary.

Sylwester w górach: zróżnicowana oferta

Okres świąteczno-noworoczny to w górach jeden z najgorętszych momentów sezonu turystycznego. Oferta pobytów jest naprawdę bogata i zróżnicowana. Można np. zorganizować "domówkę" w wynajętym domku, pójść na bal do dużego hotelu, ale można też oczywiście wybrać wariant z góralską biesiadą. Ile kosztują różne sposoby spędzania sylwestra w górach? Oto kilka przykładów.

Sześciodniowy pobyt w domkach góralskich w Poroninie, dla rodzin z dziećmi, w cenie Sylwester z kuligiem z pochodniami, ogniskiem i kiełbaskami, występ kapeli góralskiej, cena uzależniona od liczby osób w domku, przykładowo dla 5-6 osób – 1800 zł od osoby . Zniżki dla dzieci poniżej 10. roku życia, przy minimum 4 osobach dorosłych. Dopłata za udział w balu sylwestrowym dla dorosłych i oddzielnym balu z animatorkami dla dzieci – 300 zł.

. Zniżki dla dzieci poniżej 10. roku życia, przy minimum 4 osobach dorosłych. Dopłata za udział w balu sylwestrowym dla dorosłych i oddzielnym balu z animatorkami dla dzieci – 300 zł. Bal sylwestrowy w dużym zakopiańskim hotelu – cena zaczyna się od 1798 zł od osoby. Oferta obejmuje m.in. minimum trzy noclegi.

Inicjatywa kilku ośrodków z Poronina i Dunajca, skierowana do młodych osób (łącznie dla 700). Cały pobyt trwa pięć dni i cztery noce; Sylwester w klubie dla wszystkich uczestników, w ramach atrakcji dodatkowo m.in. koncert, stand-up, impreza integracyjna. Cena uzależniona od ośrodka, zaczyna się od 1199 zł do 2199 zł za osobę.

Wynajęcie domku w górach dla 15 osób – 550 zł za noc.

Sylwester w sanatorium: połączenie zabawy z wypoczynkiem

Wiele uzdrowisk ma swojej ofercie komercyjne pobyty sylwestrowe dla osób, które chce połączyć zabawę z kilkudniową regeneracją. W ramach kilkudniowych pobytów sanatoria oferują udział w balu, ale też możliwość skorzystania z zabiegów czy nielimitowany dostęp do stref wellness i fitness. Przykładowe ceny za cztero- lub pięciodniowy pobyt zaczynają się od nieco ponad 1000 do blisko 1500 zł od osoby.

Sylwester w kinie lub teatrze

Własną ofertę sylwestrową posiada też wiele kin i teatrów. W niektórych oferta obejmuje tylko seans, ewentualnie z symboliczną lampką szampana o północy, w innych spektakl/seans filmowy jest początkiem dłuższej imprezy. Oprócz tego na cenę wpływa także renoma danego miejsca i lokalizacja. Oferty tego typu ofert zaczyna się od 75-85 zł (bilet na dwa sylwestrowe seanse, każdy z tych filmów to premiera, cena biletu w przedsprzedaży; w dniu wydarzenia – 95 zł). Drożej jest w teatrach, tam ceny zaczynają się od ok. 200-300 zł. Co ciekawe, w momencie przygotowywania tego artykułu w cześć spektakli była już wyprzedana. Najdroższa oferta, na jaką trafiliśmy dotyczyła jednego z warszawskich teatrów. Część biletów na spektakl i imprezę kosztowała tam w okolicach 1000 zł.

Wszystkie ceny podane są wg stanu na 12.12.2023 r.