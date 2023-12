Kiedy wypłata 800 plus?

Po podwyżce świadczenie będzie przekazywane rodzicom w tym samych terminach, w których wcześniej otrzymywali 500 plus. Przypomnijmy, że standardowo ZUS wypłaca je 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia miesiąca. W przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki są przekazywane dzień wcześniej. By otrzymać podwyżkę świadczenia z 500 plus na 800 plus, nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Zasada ta oczywiście nie dotyczy osób, które po nowym roku dopiero nabędą do niego prawo (z powodu narodzenia dziecka itd.).

Świadczenie 800 plus: Część osób nie dostanie wypłaty w styczniu?

Przepisy podnoszące 500 plus na 800 plus zostały przyjęte w lipcu 2023 r. Znajdziemy w nich zapis, który daje ZUS-owi możliwość wypłacenia świadczenia za styczeń dopiero w lutym. W ustawie czytamy, że "Wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego (…) następuje do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r."

Skąd taki zapis? W uzasadnieniu do ustawy można znaleźć informację, że ze względu na skalę programu i liczbę uprawnionych, "zachodzi konieczność wprowadzania regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw". Jednocześnie ustawodawca tłumaczył, że "oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r."

Jak widać, w przepisach znalazła się furtka do opóźnień w wypłacie 800 plus. Z informacji pojawiających się w mediach, przekazywanych zarówno przez przedstawicieli ZUS-u, jak i polityków (PiS-u oraz nowej większość parlamentarnej) póki co nie wynika jednak, by istniało takie ryzyko.

Podwyżka 800 plus. Ile to będzie kosztować?

Na etapie przygotowywania projektu podnoszącego 500 plus na 800 plus oceniono, że w 2024 r. do pobierania świadczenia będzie uprawnionych 6 mln 668 tys. dzieci. Wprowadzenie podwyżki spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa o 24 mld zł w 2024 r. (dane te nie obejmują świadczeń wychowawczych dla dzieci uchodźców z Ukrainy). W kolejnych latach ogółem wydatki na 800 plus będą stopniowo spadały w związku ze zmniejszającą się populacją dzieci w wieku 0-17 lat.

W lipcowej ustawie podnoszącej 500 plus na 800 plus wprowadzono też zapis, że "minister właściwy do spraw rodziny, za pośrednictwem ZUS-u, może przekazywać osobie otrzymującej świadczenie wychowawcze, na wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego adres miejsca zamieszkania lub adres poczty elektronicznej, informacje związane z uprawnieniami dla rodzin". W związku ze zmianami czasowo (na 2023 r.) podniesiono też koszty obsługi całego programu z 0,1 proc. na 0,15 proc. całej kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń.