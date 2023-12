Ile wynosi emerytura honorowa?

Wysokości emerytury honorowej różnią się od siebie. Wszystko zależy od tego, jaka kwota obowiązywała, gdy dana osoba ukończyła 100 lat. Kwotą bazową tego dodatku jest 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Z roku na rok świadczenie to jest coraz wyższe.

Od 1 marca 2023 roku wysokość emerytury honorowej wynosi 5540,25 zł, przewiduje się natomiast, że od 1 marca 2024 roku może ona przekroczyć 6000 zł. Co istotne, choć sama kwota ulega waloryzacji, to jednak otrzymane świadczenie przysługuje w tej samej wysokości do końca życia beneficjenta.

Czym jest świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe, czy też emerytura honorowa, jest przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat. Wypłacane jest co miesiąc z emeryturą bądź rentą, przez ZUS, KRUS, MSWiA lub MON bądź jako osobne świadczenie dla osób, które nie pobierały innych świadczeń.

Jakie są warunki przyznania emerytury honorowej?

Warunek do przyznania emerytury honorowej jest jeden. To osiągnięcie wieku 100 lat. Nie ma tutaj znaczenia, jak wysoką emeryturę otrzymuje dana osoba i czy w ogóle takie świadczenie jej przysługuje. Dodatek ten przyznawany jest bowiem nawet osobom, które nigdy nie pracowały i nie otrzymują renty ani emerytury.

Oprócz tego stulatek musi mieć polskie obywatelstwo.

Czy o emeryturę honorową trzeba wnioskować?

ZUS wypłaca emeryturę honorową z urzędu. Stulatek lub jego przedstawiciel, osoba do tego upoważniona, nie muszą składać żadnego wniosku i wypełniać żadnych dodatkowych formalności. Świadczenie jest wypłacane od chwili setnych urodzin do końca życia beneficjenta.

Od reguły tej istnieje jednak wyjątek. W przypadku osoby, która nie pobiera emerytury lub renty, jej dane nie znajdują się w bazie ZUS. Tym samym świadczenie nie może być wówczas wypłacone. Wówczas należy złożyć wniosek (samodzielnie bądź przez osobę upoważnioną) o przyznanie świadczenia. Dokumentami potwierdzającymi wiek może być dowód osobisty wydany po 31 grudnia 2000 roku, opis skrócony aktu urodzenia lub też ważny paszport.

Ilu jest stulatków w Polsce?

Stulatków w Polsce z roku na rok jest coraz więcej. Z danych podanych przez ZUS wynika, że przyznawał on emeryturę honorową w 2022 roku 2600 osobom, a już w 2023 roku osób tych było 2850. Większość (2400 osób) stanowią kobiety. Nie jest to jednak ostateczna liczba osób, które ukończyły 100 lat, ponieważ dane ZUS nie obejmują beneficjentów z KRUS-u, MSWiA i MON-u.