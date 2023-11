Wysokość dodatku dla opozycjonistów

13 lipca 2023 r. Sejm przyjął ustawę, która podwyższa świadczenia dodatkowe dla działaczy opozycji antykomunistycznej i dla osób represjonowanych z powodów politycznych. Wcześniej mogli oni liczyć na 565,67 zł miesięcznie. Po wprowadzeniu zmian ustawy dotyczącej świadczenia dla byłych działaczy opozycji świadczenie wzrosło o 1000 zł, dlatego obecnie wynosi ono 1588,44 zł brutto, czyli jest równe wysokości najniższej emerytury.

Nowe przepisy weszły już w życie. Byli działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane we wrześniu otrzymali już świadczenie w wyższej kwocie. Ważne jest to, że będzie ono co roku podlegało waloryzacji, czyli będzie zwiększało się wraz z podwyżką kwoty najniższej emerytury. Świadczenie dodatkowe jest wolne od podatku oraz nie jest wliczane do progów dochodowych na potrzeby pomocy społecznej.

1000 zł do emerytury – dla kogo?

By otrzymać dodatkowe świadczenie, należy posiadać decyzję administracyjną od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek o taką decyzję może złożyć osoba, która ma potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej albo osoby represjonowanej z powodów politycznych. Świadczenie mogą otrzymywać tylko osoby, które są do niego uprawnione. Nie jest konieczne składanie wniosku o dodatek dla opozycjonistów, ponieważ pieniądze są wypłacane automatycznie dla uprawnionych osób.

Uprawienia do otrzymywania świadczenia

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Wniosek o nadanie tego statusu może złożyć działacz opozycji antykomunistycznej, osoba represjonowana z powodów politycznych, ale także wdowa lub wdowiec oraz inny członek rodziny po śmierci działacza opozycji antykomunistycznej albo po osobie represjonowanej z powodów politycznych.

Wniosek o status opozycjonisty

Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych ma formę kwestionariusza. Należy go wypełnić i podpisać. Do wniosku trzeba dołączyć swój życiorys z opisaną działalnością opozycyjną lub represją oraz decyzję administracyjną prezesa IPN i dowody potwierdzające działalność opozycyjną albo okoliczności podlegania represjom z powodów politycznych. Dobrze jest dołączyć wszystkie dokumenty, zaświadczenia z właściwych instytucji, urzędów, archiwów, pisemne oświadczenia świadków itp.