Lody czy gofr, kolejna pamiątka z wakacji czy bliższa perspektywa kupna roweru albo deskorolki, na którą zbieram od miesięcy – to dziś realne dylematy tysięcy uczestników obozów i kolonii. Jedni skrupulatnie przeliczają każdą złotówkę otrzymaną od rodziców i odmawiają sobie przyjemności, bez których letni wypad traci wiele uroku, inni bez opamiętania szastają forsą i niespodziewanie uświadamiają sobie, że pieniążki się skończyły, a do końca wyjazdu jeszcze tyle dni… Rodzice oczywiście poratują, ale pewnie po raz kolejny uświadomią sobie, że za mało robią, by nauczyć dziecko rozsądnego wydawania i systematycznego oszczędzania.

Według badania „Family Power”, zrealizowanego przez firmę IQS, rodzice dzieci w wieku 6–13 lat mają poczucie, że powinni edukować swoje pociechy w dziedzinie finansów. Nie da się jednak tego zrobić wyłącznie w teorii – trwałe zachowania i zwyczaje mogą się wykształcić jedynie w praktyce. Wakacje – czas, gdy dzieci częściej spędzają czas z przyjaciółmi, chodzą na lody czy zamawiają jedzenie, a jednocześnie częściej dostają pieniądze od rodziców czy dziadków i same muszą decydować, jak je spożytkują, to dobry okres na naukę.

Z pomocą przychodzi PeoPay KIDS stworzone przez Bank Pekao – dzięki niemu przy wykorzystaniu prostej w obsłudze aplikacji, dzieci we współpracy z wirtualnym trenerem poznają podstawowe pojęcia i mechanizmy finansowe. Ucząc się, że pieniądze są ograniczone, a ich zarobienie wiąże się z wysiłkiem, dzieci nabiorą do nich szacunku. Brak takiej świadomości może przysporzyć problemów w dorosłym życiu.

Wykształcić dobre nawyki

O zarządzaniu dziecięcym budżetem jest też najnowsza kampania reklamowa Banku Pekao. Dziewczynka odkładająca pieniądze w wirtualnej skarbonce zastanawia się, jak zrealizować swoje marzenie o nowym rowerze, a jednocześnie mieć pieniądze na urodzinową niespodziankę dla taty.

– W reklamie pokazaliśmy, że w aplikacji PeoPay KIDS dziecko może przesuwać oszczędności między poszczególnymi skarbonkami. Podkreśliliśmy tym samym, jak w kwestii finansów ważna jest nauka dokonywania samodzielnych wyborów i brania za nie odpowiedzialności. To kontynuacja kampanii „Bierz życie za rogi”, gdzie przedstawialiśmy nietuzinkowe osiągnięcia bohaterów. Tu postawiliśmy na nieco inną formę, czyli fabularny scenariusz z rezolutną dziecięcą bohaterką, która realizuje oszczędnościowe cele oraz sprawnie posługuje się kartą płatniczą – mówi Jorge Sánchez Klosiński, dyrektor biura marketingu w Banku Pekao.

Tłumaczy, że w Polsce brakuje rozwiązań bankowych dla dzieci w wieku szkolnym. – Można więc powiedzieć, że wyznaczamy kierunek w dziedzinie tego typu produktów. Promując PeoPay KIDS, postawiliśmy na życiowy i jasny przekaz, odnoszący się de facto nie do samych dzieci, a właśnie do rodziców, którzy mają wpływ na rozwój swoich pociech. Mamy nadzieję, że dziecko, które obejrzy nasze spoty, również wyciągnie z nich wartościową lekcję. Wierzymy, że dobre nawyki związane z gospodarowaniem pieniędzmi zdobyte w młodości pozwolą dzieciom dobrze przygotować się do dorosłości – przekonuje Jorge Sánchez Klosiński.

Samodzielność pod kontrolą

Młodzi użytkownicy pakietu PeoPay KIDS mogą samodzielnie dzielić środki pomiędzy wirtualnymi skarbonkami w ramach konta oszczędnościowego Mój Skarb. Dzięki temu łatwiej im odkładać pieniądze na wybrane cele i obserwować, jak zmienia się kwota potrzebna do spełnienia marzenia – jak rośnie, gdy oszczędzają, i maleje, gdy decydują się wykorzystać oszczędności na coś innego. Choć ten mechanizm może wydawać się oczywisty dla osób dorosłych, dla młodszych będzie stanowił cenną naukę.

Rodzice będą mogli w pełni nadzorować finansową edukację dziecka i dokonywane przez niego operacje. To oni będą autoryzować przelewy czy doładowania telefonu, na które zdecyduje się dziecko. Wykorzystując specjalny panel w bankowości internetowej Pekao24, będą mogli też monitorować stan finansów dziecka i zasilać jego konto. Są w stanie ustalić też limit transakcji dokonywanych z użyciem karty płatniczej, umożliwiającej najmłodszym pozbawione prowizji płatności w sklepach czy wypłacanie gotówki.

Rodzice będą też mogli skorzystać z nowej usługi ułatwiającej rozmowę o finansach. Od sierpnia Bank Pekao uruchomi specjalnego bota w Facebook Messengerze. Będzie on pomagał przekazywać wiedzę dziecku, tak by było to najbardziej efektywne. Mama albo tata będą mogli wcielić się w wirtualnego trenera i udzielić swojego głosu bohaterom brygady PeoPay KIDS – żubrowi, lisowi i złotówce. W ten sposób łatwiej będzie zainteresować młodego człowieka i łatwiej zapamięta on przekazywane mu rady. Na facebookowym profilu banku będzie też można wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Nagrody to uzupełnienie trwającej w Pekao promocji, dzięki której można zyskać 2 proc. w skali roku przez cztery miesiące na koncie oszczędnościowym rodzica i na skarbonkach dziecka oraz aż 250 zł premii na start.

