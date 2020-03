Zwróciłem się z prośbą do przedstawicieli sektora finansowego o stworzenie warunków do zawieszenia spłacania kredytów na okres co najmniej kilku miesięcy - poinformował w środę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent po spotkaniu z przedstawicielami instytucji finansowych poinformował, że rozmowy dotyczyły sytuacji w sektorze bankowym i w jaki sposób sektor bankowy może zabezpieczyć dodatkowo interesy swoich klientów i stworzyć dla nich dodatkowe zabezpieczenia oraz dodatkowe formy dobrego współdziałania. Reklama Cieszę się z tego, że w sposób aktywny wszyscy wzięli udział w tym spotkaniu, ale najważniejsze dla mnie jest to, że widzę bardzo dużą wolę wyciągnięcia ręki do potrzebujących klientów ze strony prezesów banków, ze strony sektora bankowego, za co jestem ogromnie wdzięczny, że taką odpowiedzialną postawę dzisiaj zaprezentowali - podkreślił prezydent. Mając na uwadze sytuację obywateli i przedsiębiorców zw. z epidemią koronawirusa, w trybie pilnym zamierzam wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych. Liczę na współpracę wszystkich instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy – taka informacja pojawiła się na Twitterze prezydenta Andrzeja Dudy. KNF przyłączy się do prac ws. rozwiązań dotyczących spłaty zobowiązań kredytowych W odpowiedzi na ten wpis, szef KNF napisał na Twitterze: "Bardzo cenna i potrzebna inicjatywa w obliczu obecnej sytuacji. Jako UKNF z pewnością przyłączymy się do prac w celu jak najszybszego wypracowania optymalnego rozwiązania, opartego o szeroki konsensus wszystkich interesariuszy". We wtorek odbyło się zwołane przez prezydenta posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którego tematem było współdziałanie i zapobieganie koronawirusowi. Również we wtorek po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Z kolei w środę podjęto decyzje zgodnie z którą, od czwartku 4,58 mln uczniów z 24 tys. szkół w całym kraju nie będzie miało lekcji, od poniedziałku szkoły zostaną zamknięte. Zamkniętych zostanie także 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 1,41 mln dzieci. W Polsce w kierunku koronawirusa przebadano dotychczas 2024 próbki, 1999 z nich dało wynik negatywny, a 25 pozytywny – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Spłaty kredytów hipotecznych zostały zawieszone we Włoszech. Takie rozwiązanie ogłosiła we wtorek wiceminister gospodarki Laura Castelli. Kredytów hipotecznych nie będą musiały tymczasowo spłacać osoby indywidualne i gospodarstwa domowe, wyjaśniła Castelli. Wcześniej włoskie stowarzyszenie bankowe ABI ogłosiło, że małe firmy i gospodarstwa domowe będą mogły skorzystać z „wakacji” od spłaty długów.