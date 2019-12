#MałyZUSPlus wejdzie w życie 01.02.2020 - taką poprawkę poparły dziś połączone sejmowe komisje. Dlatego przedsiębiorcy uprawnieni do #MałyZUS w obecnej formule powinni się zarejestrować do korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020, a w lutym zarejestrować się do #MałyZUSPlus - napisał resort na swoim profilu na Twitterze.

Rząd przyjął projekt ustawy o "Małym ZUS+" w końcu listopada. Jak wówczas informował resort, z tej ustawy będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Ich składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu i będą niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie, i jest to rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 r. zamknie się w kwocie 120 tys. zł. Szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to ok. 1,3 mld zł w przyszłym roku i nawet 1,5 mld zł w kolejnych latach.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła wtedy, że w intencji resortu termin wejścia przepisów w życie to 1 stycznia 2020 r., ale podkreślała, że zależy on od tempa prac parlamentu. Wskazywała także, że dzięki rozszerzeniu "Małego ZUS-u" najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych.