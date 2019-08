Rząd jutro zajmie się wstępną wersją budżetu na 2020 r. Z naszych informacji wynika, że projekt – przynajmniej na tym etapie prac – nie uwzględnia kontrowersyjnych pomysłów finansowania piątki Kaczyńskiego, które Ministerstwo Finansów, jeszcze pod kierownictwem Teresy Czerwińskiej, prezentowało wiosną w aktualizacji programu konwergencji (APK). To dokument, w którym polski rząd przedstawia Komisji Europejskiej stan finansów publicznych.

Resort finansów tłumaczył w nim, że nowe wydatki sfinansuje takimi rozwiązaniami, jak podwyżka akcyzy na tytoń i alkohol (nazywana przez MF indeksacją), wprowadzenie podatku cyfrowego, test przedsiębiorcy czy likwidacja limitu 30-krotności średniej pensji, powyżej którego dziś nie odprowadza się składek na ZUS. MF sugerowało też wprowadzenie składek na ZUS na umowy o dzieło i pełne ozusowanie umów-zleceń (dziś składki płaci się tylko do równowartości minimalnej pensji), proponując "poszerzenie bazy przychodów z umów śmieciowych, od których płacone są składki na ubezpieczenia społeczne".

– Żadnego z tych rozwiązań nie będzie – mówi nasz rozmówca z rządu. Powód? Im mniej kontrowersyjnych propozycji przed wyborami, tym lepiej. A każdy z tych pomysłów kontrowersje budził. Jak plany wprowadzenia testu przedsiębiorcy, które bardzo szybko zarzucono po interwencji premiera Mateusza Morawieckiego, wywołanej krytyką ze strony przedsiębiorców. Pomysł z akcyzą też wstrzymano, by nie dawać opozycji paliwa do ataków, że przez decyzje rządu ceny wzrosną jeszcze bardziej. A projekt likwidacji 30-krotności ma przeciwników również w obozie władzy.

– Budżet nie może tych pomysłów uwzględniać, nie ma nawet projektów ustaw, które miałyby je wprowadzić w życie. Wystarczy spojrzeć w kalendarz, aby wiedzieć, że nie ma sensu ich teraz przedstawiać – twierdzi nasze źródło.

Rozwiązania, których zabraknie w projekcie budżetu, miały dać ok. 10,3 mld zł. Na czym więc MF zamierza oprzeć finansowanie piątki Kaczyńskiego? Głównie na poprawie ściągalności podatków i składek do ZUS. Duże nadzieje resort wiąże z wprowadzeniem obowiązkowego split paymentu VAT i rozwijaniem systemu STIR, który ma uniemożliwiać wykorzystanie banków do przestępstw skarbowych. Tylko te dwie pozycje mają dać ponad 6,8 mld zł.

Ale najważniejszym źródłem dodatkowych dochodów ma być opłata przekształceniowa z tytułu zamiany OFE na IKE. Projekt ustawy, na podstawie której ma to nastąpić, jest w konsultacjach społecznych. A państwowa kasa miałaby w przyszłym roku dostać 9,6 mld zł z opłaty. Czytaj więcej Emerytura plus. Premier: Trzynastka co roku, ale zwolnienie z podatku to niesprawiedliwy pomysł

Nasi rozmówcy podkreślają, że we wtorek rząd będzie pracował nad wstępną wersją budżetu. Gonią go terminy: projekt musi zostać skonsultowany jeszcze z Radą Dialogu Społecznego, a do końca września trzeba go przesłać do Sejmu. Ale po przeprowadzonych wyborach niewykluczone są jeszcze zmiany. Dlatego w MF usłyszeliśmy, że do projektu budżetu państwa na przyszły rok nie należy przywiązywać zbyt dużej wagi.

– To budżet fikcyjny, bo po wyborach – niezależnie od tego, kto będzie rządził, zostanie zmieniony – mówi nasze źródło i przypomina, że taka sytuacja miała miejsce tuż po tym, jak PiS doszedł do władzy w 2015 r. Wówczas, żeby poprzesuwać wydatki i stworzyć przestrzeń wydatkową pod m.in. program 500+, znowelizowano nawet bieżący budżet, chociaż nie było ryzyka, że deficyt przekroczy ustawowy limit.

Dowodem świadczącym o tym, że projekt ulegnie istotnym modyfikacjom, jest to, że gros wydatków budżetowych zostało zamrożonych, a w niektórych przypadkach nawet nominalnie spadają.

– Dysponenci budżetowi, szczególnie ministrowie, nawet specjalnie się nie awanturowali na limity, jakie przyszły z MF, bo wiedzą, że po wyborach będzie im łatwiej cokolwiek uzyskać od nowego ministra finansów – twierdzi nasz rozmówca.

Trzymanie w ryzach wydatków w połączeniu z regułą, która nie pozwala na ich nadmierny wzrost w czasach dobrej koniunktury, powoduje, że PiS nie jest już w stanie przygotować nowych obietnic wyborczych na 2020 r. Szczególnie takich, które prowadziłyby do uszczuplenia wpływów do kasy państwa lub wzrostu wydatków.

– Przestrzeń fiskalna została wyczerpana przez piątkę Kaczyńskiego i doszliśmy do ściany. Z jednej strony z wydatkami nie da się już nic zrobić, a z drugiej, żeby obiecać coś nowego, trzeba znaleźć jakieś dochody ekstra, a przecież nikt nie będzie zapowiadał podwyżki podatków – podkreśla nasze źródło.