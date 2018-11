Właśnie złożyły w tej sprawie wnioski w Urzędzie Regulacji Energetyki. Argumentując konieczność podwyżek, firmy zgodnie zwracają uwagę na drożejący węgiel, z którego produkuje się ok. 80 proc. prądu.

Do tego dochodzą wyższe opłaty za prawa do emisji dwutlenku węgla i zielone certyfi katy. Zdaniem części ekspertów korelacja cen prądu w hurcie z tymi czynnikami jest bardzo luźna. A stawki i tak by wzrosły, bo w zdominowanej przez państwo branży po prostu nie ma zdrowej konkurencji. Nasi rozmówcy przyznają, że spółki zawnioskowały o podwyżki z górką, spodziewając się, że prezes URE jak zwykle je zmniejszy.

