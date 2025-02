Emerytury duchownych w Polsce to temat złożony i nie do końca jasny. Wysokość świadczeń zależy od wielu czynników, takich jak staż pracy, rodzaj wykonywanej posługi oraz odprowadzane składki. Nie istnieje jednolity system wyliczania emerytur dla wszystkich duchownych, co prowadzi do znacznych różnic w wysokości świadczeń między księżmi a zakonnicami. Oto szczegóły.