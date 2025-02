3 tys. zł emerytury. To wpływa na wysokość emerytury

Wysokość przyszłej emerytury to wynik skomplikowanych obliczeń, które uwzględniają wiele czynników. Podstawowym elementem jest historia naszych zarobków. Im wyższe były nasze wynagrodzenia w ciągu całego życia zawodowego, tym więcej składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzano za nas do ZUS. Z tych składek tworzy się swoisty "kapitał emerytalny". Im większy ten kapitał, tym wyższa potencjalna emerytura. Jednak nie tylko wysokość zarobków ma znaczenie. Ważny jest również czas, przez który będziemy pobierać emeryturę – im dłużej, tym niższe miesięczne świadczenie. Dodatkowo, na wysokość emerytury wpływa także tzw. kapitał początkowy, czyli środki zgromadzone przed 1999 rokiem, oraz środki zgromadzone na subkoncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE).

Dla kogo minimalna emerytura?

Nabycie prawa do minimalnej emerytury w Polsce jest uzależnione od spełnienia dwóch podstawowych kryteriów: osiągnięcia odpowiedniego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, oraz posiadania wymaganego stażu pracy, wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Obecnie wysokość minimalnego świadczenia emerytalnego wynosi 1780,96 zł brutto.

Ile trzeba zarabiać, żeby mieć 3 tys. zł emerytury? Oto kwota z kalkulatora emerytalnego

Aby każdy ubezpieczony mógł oszacować wysokość swojej przyszłej emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) udostępnił na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator emerytalny. Narzędzie to pozwala na wyliczenie prognozowanego świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wystarczy podać wysokość ostatnich zarobków, wiek oraz planowany czas przejścia na emeryturę. Z wyliczeń kalkulatora ZUS wynika, że aby w przyszłości otrzymywać 3 tysiące złotych emerytury, kluczowe jest osiąganie odpowiednich dochodów w trakcie kariery zawodowej. Zgodnie z szacunkami, osiągnięcie takiej emerytury wymaga zarobków w wysokości około 6 300 złotych brutto. Jak to się ma do wyliczeń eksperta?

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 3 tys. emerytury? Kwota obliczona przez eksperta

Jak wynika z badań Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich, osiągnięcie wysokości emerytury wynoszącej 5000 złotych miesięcznie wymaga od młodych Polaków utrzymania bieżących dochodów na poziomie od 6200 do 9800 złotych brutto. Ekspert przedstawił również szacunkowe widełki zarobków niezbędnych do uzyskania innych kwot świadczenia emerytalnego:

Aby osiągnąć emeryturę w wysokości 3000 zł, trzeba zarabiać miesięcznie od 3722 zł do 5873 zł.

Dla emerytury 4000 zł, niezbędne są zarobki w przedziale od 4962 zł do 7831 zł.

Chcąc otrzymywać emeryturę 6000 zł, należy zarabiać od 7443 zł do 11747 zł miesięcznie.

Dla emerytury 7000 zł, wymagane są zarobki od 8684 zł do 13704 zł.

Aby osiągnąć emeryturę 8000 zł, należy zarabiać od 9924 zł do 15662 zł.

Podane w analizie kwoty wynagrodzeń i emerytur są wartościami brutto i dotyczą osób przechodzących na emeryturę w wieku powszechnym. Przy założeniu rocznego wzrostu wynagrodzeń o 1,5 proc. oraz kapitału emerytalnego o 3 proc., badanie wskazuje, że kobiety osiągające wiek emerytalny 60 lat powinny mieć średnio o 2000-3000 złotych miesięcznie wyższe dochody niż mężczyźni, aby otrzymać zbliżone świadczenie emerytalne.

Należy zaznaczyć, że przedstawione dane mają charakter prognostyczny i są obarczone niepewnością. System emerytalny może ulec w przyszłości istotnym modyfikacjom, a wartość środków pieniężnych może podlegać erozji w wyniku procesów inflacyjnych.