Ile można zyskać po ponownym przeliczeniu emerytury po 65. roku życia z OFE?

Ponowne przeliczenie emerytury może oznaczać znaczącą podwyżkę świadczenia. Może to być nawet kilkuset złotych miesięcznie. Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia z OFE dotyczy głównie kobiet, ponieważ to one pobierały tzw. okresową emeryturę kapitałową z OFE do 65. roku życia. Po osiągnięciu tego wieku ich świadczenie jest ponownie przeliczane i może wzrosnąć.

Przykłady podane w naszym artykule powinny dużo rozjaśniać, ale aby uzyskać dokładne informacje na temat wysokości przysługującej emerytury po przeliczeniu kapitałowej na powszechną, najlepiej skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS.

Ile wzrośnie emerytura z OFE po 65. roku życia

Po ukończeniu 65. roku życia, emerytura dla kobiet, które były członkiniami Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), po przeliczeniu przez ZUS, może być znacznie większa. Wysokość podwyżki zależy od indywidualnych okoliczności, ale w niektórych przypadkach może wynosić nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Kogo dotyczy ponowne przeliczenie emerytury?

Ponowne przeliczenie emerytury dotyczy kobiet, które:

Urodziły się po 31 grudnia 1948 roku.

Były członkiniami OFE.

Ukończyły 65 lat.

Procedura przeliczenia:

Emerytki, które nabyły prawo do świadczenia po 1 października 2017 roku : ZUS automatycznie przelicza emeryturę po ukończeniu 65 lat, bez konieczności składania wniosku.

: ZUS automatycznie przelicza emeryturę po ukończeniu 65 lat, bez konieczności składania wniosku. Emerytki, które nabyły prawo do świadczenia przed 1 października 2017 roku: Muszą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury (formularz ERPO). Jeśli tego nie zrobią, ZUS przeliczy świadczenie z urzędu dopiero po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego, który obowiązywał przed zmianami w 2017 roku.

Przykłady przeliczenia emerytury kapitałowej na emeryturę powszechną

Załóżmy, że kobieta ukończyła 65 lat i zgromadziła w OFE kapitał w wysokości 50 000 zł. Według obowiązującej tablicy, średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 65 lat wynosi około 209,5 miesiąca (czyli około 17,5 roku).

Obliczenie miesięcznej kwoty z OFE:

50 000 zł ÷ 209,5 miesięcy ≈ 238,65 zł miesięcznie

Ta kwota zostanie dodana do podstawowej emerytury z ZUS, zwiększając świadczenie o około 238,65 zł brutto miesięcznie.

Jeśli kobieta miała 100 000 zł zgromadzone w OFE, to po ukończeniu 65. roku życia jej emerytura wzrośnie o około 477,33 zł brutto miesięcznie. Ta kwota zostanie dodana do podstawowej emerytury z ZUS, zwiększając wysokość świadczenia.

Od czego zależy wysokość podwyżki emerytury?

Podsumowując, wysokość podwyżki zależy od zgromadzonego kapitału w OFE oraz aktualnych tablic średniego dalszego trwania życia. Tablice te są aktualizowane co roku i mogą ulegać zmianom. Należy pamiętać, że powyższe obliczenia są orientacyjne i mają jedynie przedstawić schemat przeliczania emerytury po ukończeniu 65. roku życia.

Czy mężczyźni też skorzystają z ponownego przeliczenia emerytury po 65. roku życia OFE?

Mężczyźni nie otrzymywali okresowej emerytury kapitałowej, ponieważ ich wiek emerytalny zawsze wynosił 65 lat. Środki zgromadzone w OFE od razu były przeliczane na całą emeryturę powszechną.

Co to jest OFE?

OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny) to instytucja finansowa, która była częścią II filaru systemu emerytalnego w Polsce. Była to prywatna forma oszczędzania na emeryturę, która funkcjonowała równolegle do obowiązkowego systemu ZUS.

Przypomnijmy, że w latach 1999–2014 część obowiązkowej składki emerytalnej (początkowo 7,3% wynagrodzenia) była przekazywana do OFE zamiast w całości trafiać do ZUS. W 2014 r. zmniejszono tę kwotę do 2,92%, a od 2016 r. nowe składki przestały być przekazywane do OFE. Środki zgromadzone w OFE były inwestowane przez prywatne fundusze w akcje, obligacje i inne aktywa. Celem było zwiększenie wartości oszczędności na przyszłą emeryturę. Po osiągnięciu wieku emerytalnego zgromadzone środki z OFE były stopniowo przenoszone do ZUS. Kobiety w wieku 60–65 lat otrzymywały tzw. okresową emeryturę kapitałową (czyli tylko część środków z OFE). Po ukończeniu 65 lat OFE było likwidowane, a pieniądze trafiały do ZUS i podwyższały dożywotnią emeryturę.

W 2014 roku rząd przeniósł 51,5% środków z OFE do ZUS (tzw. suwak bezpieczeństwa). W 2021 roku planowano całkowitą likwidację OFE i przeniesienie środków do IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) lub ZUS, ale reforma została wstrzymana. Obecnie OFE nadal istnieją, ale ich rola jest mocno ograniczona, a pieniądze stopniowo trafiają do ZUS.

Jak sprawdzić, czy jesteś w OFE?

Aby sprawdzić, czy masz środki w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE), możesz skorzystać z jednej z poniższych metod: