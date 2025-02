Świadczenie pielęgnacyjne 2025 to wsparcie dla osób opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Wiele osób zastanawia się, czy okres pobierania tego świadczenia wpływa na wysokość emerytury, czy jest wliczany do stażu pracy oraz jak przekłada się na przyszłe świadczenia emerytalne. Sprawdź, to warto wiedzieć.