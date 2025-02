Dodatki do emerytury po 65. roku życia

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji – można się o niego starać już po 65. roku życia. Aktualna wysokość dodatku to 330,07 zł miesięcznie. Szacuje się, że od 1 marca 2025 roku kwota ta wzrośnie do około 348,30 zł.

Ważne: Osoby powyżej 75. roku życia otrzymują dodatek automatycznie. Młodsi emeryci muszą złożyć wniosek do ZUS i przedstawić orzeczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Dodatek Kombatancki przyznawany jest seniorom ze statusem kombatanta za udział w walkach o niepodległość. Aktualna wysokość dodatku wynosi 330,07 zł miesięcznie. Od 1 marca 2025 roku, po waloryzacji, wzrośnie do około 348,31 zł miesięcznie. Aby ubiegać się o dodatek trzeba koniecznie mieć zaświadczenie o statusie kombatanta wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz złożyć wniosek w ZUS.

Dodatek Kompensacyjny to uzupełnienie dodatku kombatanckiego dla osób uprawnionych. Do 28 lutego 2025 roku wynosi 49,51 zł miesięcznie. Od 1 marca 2025 wzrośnie do około 52,39 zł. Przyznawany automatycznie osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego.

Dodatek dla byłych żołnierzy górników i osób deportowanych przymusowo zatrudnianych to dodatek dla byłych żołnierzy, którzy byli przymusowo zatrudniani przed 1960 rokiem. Aktualnie wynosi 330,07 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji. W marcu 2025 wyniesie 349,28 zł. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek w ZUS oraz przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Dodatek za tajne nauczanie przyznawany osobom, które w okresie okupacji prowadziły tajne nauczanie. Do 28 lutego 2025 roku wynosi 330,07 zł miesięcznie. Od 1 marca 2025 roku wzrośnie do około 348,31 zł. Aby dostać dodatek należy udokumentować fakt prowadzenia tajnego nauczania w okresie okupacji oraz złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dodatek dla Inwalidy Wojennego przysługuje inwalidom wojennym uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Wynosi 495,11 zł miesięcznie, od marca wzrośnie do około 523,89 zł. Należy udokumentować uraz odniesiony w czasie wojny. Wniosek składa się w ZUS.

Darmowe Leki dla Seniorów - osoby które ukończyły 65 lat, mają prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na specjalnej liście "S". Aby skorzystać z tego przywileju, należy udać się do lekarza, który wypisze receptę z oznaczeniem "S".

Dodatki do emerytury po 75. roku życia

Dodatek pielęgnacyjny - od 75. roku życia każdy emeryt otrzymuje dodatek pielęgnacyjny – nie trzeba składać wniosku, gdyż wypłacany jest automatycznie po ukończeniu 75 lat. Wysokość dodatku to 330,07 zł miesięcznie. Szacuje się, że od 1 marca 2025 roku kwota ta wzrośnie do około 348,30 zł.

Dodatek dla deportowanych przyznawany jest osobom, które były deportowane do pracy przymusowej lub przebywających w obozach pracy. Do 28 lutego 2025 roku od 16,55 zł do 313,61 zł miesięcznie. Od 1 marca 2025 roku wzrośnie do 17,51 zł – 331,85 zł. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze należy złożyć wniosek w ZUS oraz przedstawić dokumenty potwierdzające deportację i okres pracy przymusowej.

Trzynasta i czternasta emerytura 2024

13. emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie wypłacane wszystkim emerytom i rencistom. Aktualnie wynosi 1780,96 zł brutto, co daje około 1620,67 zł netto po odliczeniu podatku dochodowego i składki zdrowotnej. Świadczenie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

14. emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane emerytom i rencistom, wprowadzone w celu wsparcia osób o niższych dochodach. Kwota zależy od wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego i może podlegać zasadzie "złotówka za złotówkę" powyżej określonego progu dochodowego. Wypłacana jest z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Ryczałt Energetyczny – komu przysługuje?

Ryczałt Energetyczny przysługuje kombatantom oraz innym uprawnionym osobom jako rekompensata za zużycie energii. Aktualnie wynosi 299,82 zł miesięcznie. Od 1 marca 2025 roku wzrośnie do około 317,25 zł. Przyznawany jest automatycznie osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego.

Co zmieni się po waloryzacji emerytur w 2025 roku?

Zgodnie z przewidywaniami, od 1 marca 2025 roku emerytury oraz dodatki zostaną zwaloryzowane o około 5,7%. Ostateczna wartość waloryzacji zostanie potwierdzona w lutym. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytury. Wypłata pierwszych wyższych emerytur przypada na dzień 1 marca, czyli w sobotę, dlatego emeryci otrzymają pierwsze wyższe świadczenia emerytalne już 28 lutego 2025. Dla kolejnych seniorów wyższe świadczenia wpłyną na konta zgodnie z terminami wypłat w ZUS.