Ponowne przeliczenie emerytury może być korzystne dla wielu seniorów, gdyż co roku zmieniają się tablice dalszego trwania życia, które publikuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). To one wpływają na wysokość świadczeń emerytalnych, a ich aktualizacja może oznaczać wyższą emeryturę dla wielu osób. Kto może się starać się o ponowne przeliczenie emerytury w 2025 roku? Jak złożyć wniosek i czy zawsze się to opłaca?