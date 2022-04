Szef rządu wspólnie z minister rodziny Marleną Maląg odwiedził Dzienny Dom "Senior plus" w Woli Karczewskiej. Premier podziękował seniorom za ich "doświadczenie, dobro i ciężką pracę dla ojczyzny". - Ze wszystkich stron, tak jak możemy, budujemy nasz system budżetowy, żeby był dla was jak najlepszy. Trzynastka, czternastka, a także najwyższa waloryzacja (świadczeń) od wielu lat. I jeszcze jedna rzecz. W tym roku od lipca obniżamy także podatek dla emerytów po raz kolejny, po to, żeby trochę więcej grosza zostało w portfelu - mówił Morawiecki.

"Recepta, rachunek albo zakupy na dwa trzy dni"

Jak dodał, "niektórzy mówią ironicznie, że to tylko 87 zł albo 115 zł, że to nie tak dużo", ale "to jest czasami wykupiona recepta, rachunek za gaz albo zakupy na dwa, trzy dni". - I to jest bardzo ważne, dlatego robimy wszystko, żeby to dla państwa była coraz bardziej widoczna pomoc – podkreślił premier.

Zaznaczył przy tym, że pieniądze dla seniorów udało się pozyskać m.in. dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.

"Czternasta" emerytura w drugiej połowie roku

- W drugiej połowie roku zostanie wypłacona czternasta emerytura - powiedział premier Morawiecki. Dodał, że "przez lata już wolnej Polski seniorzy byli poszkodowani i źle traktowani". - Robimy wszystko, by to naprawić, krok po kroku, konsekwentnie - akcentował. - Jak rozmawialiśmy na sali, wiele osób pytało, co będzie po pandemii, po wojnie, co będzie w państwie, co będzie z trzynastką, czternastką – relacjonował na konferencji premier.

- Jak jest trudny czas, to dobry gospodarz musi oszczędnie gospodarować. Wiemy, że pandemia i wojna stworzyły trudne warunki. Chcę zapewnić, że z naszej strony zrobimy wszystko, żeby przekazać jak najwięcej środków dla seniorów, także dlatego, że wiemy doskonale, że przez lata już wolnej Polski nasi seniorzy, nasze mamy, ojcowie, babcie, dziadkowie byli poszkodowani, byli źle traktowani. Robimy wszystko, by to naprawić, krok po kroku, konsekwentnie - dodał.

Szef rządu zapewnił, że nie tylko trzynaste emerytury będą wypłacone, ale także, w drugiej połowie roku, tzw. czternastki.

1 kwietnia ZUS rozpoczął wypłatę trzynastych emerytur. Zgodnie z ustawą są one wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W tym roku trzynastka wnosi 1338,44 zł brutto.