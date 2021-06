W kwietniu wpłynęło do niego 27,4 mld zł. To o 41 proc. więcej niż rok wcześniej. Tyle że zeszłoroczny kwiecień był miesiącem pełnego lockdownu. Bardziej reprezentatywne są dane za I kw. Wpłacone składki były wyższe o 3 mld zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sytuacja finansowa FUS w I kw. br. wyglądała stabilnie, mimo trwającej epidemii i związanej z tym trudnej sytuacji w wielu branżach gospodarki – mówi DGP Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Powrót do poziomu sprzed pandemii

Ważnym wskaźnikiem po- kazującym bieżącą sytuację FUS jest jego "wydolność: na ile wydatki są pokrywane z bieżących składek. Obecnie to prawie 80 proc., a to oznacza powrót do poziomu sprzed pandemii. W zeszłym roku wydolność spadła okresowo poniżej 75 proc. Na dobrych wpływach ze składek pośrednio zyskuje kasa państwa. Według ustawy budżetowej w tym roku do FUS miało trafić prawie 59,5 mld zł dotacji. Do końca maja fundusz otrzymał 10,5 proc. tej kwoty. Jeśli dobra sytuacja się utrzyma, to w całym 2021 r. w pozycji "dotacja dla FUS” mogą się pojawić oszczędności budżetowe.