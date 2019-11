"Podtrzymanie wszystkich dotychczasowych programów i realizacja wypłaty 14. emerytury to pewnik. Nie wiemy jeszcze, czy w expose będzie miejsce dla waloryzacji kwotowo-procentowej - mówi bliski współpracownik Morawieckiego i dodaje, że premier zwróci jednocześnie uwagę na konieczność utrzymania spójności finansów publicznych i co za tym idzie - wyższych wpływów do budżetu" - pisze "SE".

"W expose będzie na pewno mowa o gigantycznym przedsięwzięciu, jakim jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i zapowiedź stworzenia w ciągu stu dni mapy drogowej budowy obwodnic największych polskich miast" - podkreśla "Super Express", cytując współpracownika premiera.