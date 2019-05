Żeby coś powiedzieć o powyższych opcjach, to trzeba by znać klika kluczowych elementów. Po pierwsze kwestie opłat, kwestie rozwiązań w zakresie systemu podatkowego oraz, co najistotniejsze, system wypłat . Istotne jest to, czy to będzie jednorazowa wypłata, czy wypłata ratalna - uważa Paweł Wojciechowski.

Niewątpliwie danie ludziom wyboru jest to częścią pozytywną. Tylko, żeby takiego wyboru dokonać, trzeba założyć pewną porównywalność tych wyborów. Najważniejszym elementem tych zmian jest to, jaka będzie w przyszłości emerytura. A to właśnie zależy od systemu wypłat i systemu opłat - dodał główny ekonomista ZUS.

