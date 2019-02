Podczas konferencji prasowej szefowa MRPiPS poinformowała, że we wtorek podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

- Z komunikatu wynika, że wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych w 2019 r. wyniesie 102,86 proc. - powiedziała minister. Minimalny wzrost emerytur to 70 zł.

- Najniższe świadczenie emerytalne, minimalna emerytura wyniesie 1100 zł, natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 825 zł - poinformowała Rafalska.

MRPiPS: W ramach programu Senior plus w 2019 r. może powstać prawie 250 placówek

O dotacje na utworzenie lub wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów w tegorocznej edycji programu Senior plus ubiegało się 706 samorządów. Do dofinansowania zarekomendowano w sumie 664 oferty.

243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Na ten cel samorządy wnioskują o dofinansowanie w wysokości 38,1 mln zł.

Pozostałe 421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść 24,5 mln zł.

W sumie - w obu modułach programu - łączna kwota dofinansowania wynosi 62,6 mln zł.

Rafalska: Wzrostowi wynagrodzeń musi towarzyszyć wydajność pracy

- Jestem przekonana ze wynagrodzenia w Polsce w 2019 roku będą rosły - mamy rynek pracownika. Konkurencyjność polskich firm nie może polegać na niskich kosztach pracy i jeśli się z tym nie uporamy, to nigdy nie wyjdziemy z pułapki średniego rozwoju, a młodzi ludzie będą wyjeżdżać zagranicę do pracy w tej sytuacji. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia musi rosnąć wydajność pracy Myślę, że będzie to rok rosnących wynagrodzeń - tak jak jest w założeniach budżetowych - powiedziała Rafalska podczas konferencji prasowej.

Jak podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS), w 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło realnie o 5,3% r/r.

Według ustawy budżetowej na 2019 r., przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zaplanowano na ten rok na 4 765 zł (na 2018 plan wykonania: 4 513 zł). W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 5,7% w 2018 r. oraz 5,6% w 2019 r.