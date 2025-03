PZD przestrzega przed likwidacją działek ROD. Czarne chmury nad działkowcami

Tysiące ogrodów działkowych zostanie zlikwidowanych? Tego obawia się wielu działkowców. Wszystko przez projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych oraz kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa. Według polskich działkowców rzeczony akt prawny stanowi poważne zagrożenie dla istnienia tysięcy ROD w Polsce.

Projekt specustawy dotyczącej inwestycji służących obronności kraju zawiera przepisy umożliwiające likwidację Rodzinnych Ogródków Działkowych. Ustawa przewiduje wprowadzenie uproszczonego trybu przejmowania przez państwo nieruchomości na cele służące obronności.

W określonych przypadkach odszkodowania dla wywłaszczonych mogą przekraczać wartość rynkową nieruchomości, a także przewidziano dodatkowe świadczenia finansowe. Jednak przepisy te nie obejmują działkowców. W opinii PZD to "rozwiązania godzące w prawa działkowców i stowarzyszeń ogrodowych" i nie zapewniają "gwarantowanych Konstytucją RP praw do godziwego odszkodowania i równego traktowania".

Działkowcy bez prawa do rekompensat? PZD: To niekonstytucyjne i dyskryminacyjne

Przepisy nie przewidują możliwości przyznania terenu zamiennego, który umożliwiłby odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Indywidualni działkowcy zostają pozbawieni prawa do rekompensat za zmniejszenie wartości ich działek oraz utracone plony. Z kolei stowarzyszenia ogrodowe nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów i strat wynikających z likwidacji ogrodu.

"W konsekwencji oznacza to obciążenie działkowców dodatkowymi kosztami wynikającymi z odtworzenia ogrodu. Projektowane regulacje wyłączają prawa stowarzyszenia ogrodowego do rekompensaty za koszty i straty poniesione w związku z likwidacją (art. 22 ustawy o ROD). Poszczególni działkowcy zostaliby również pozbawieni prawa do rekompensaty za pomniejszenie wartości prawa do działki oraz za utracone plony (art. 22 ust. 4 ustawy o ROD)" – czytamy w oświadczeniu PZD.

Likwidacja tysięcy ROD? Działkowcy domagają się zmian w ustawie

Krajowy Zarząd PZD podkreśla, że w pełni popiera ideę ustawy zwiększającej potencjał obronny Polski, jednak "nie może odbywać się to poprzez wprowadzanie rozwiązań dyskryminujących stowarzyszenia ogrodowe i działkowców". Według działkowców koniecznym jest zmiana zapisów projektowanej ustawy poprzez zapewnienie właścicielom ROD rekompensat za pomniejszenie wartości prawa do działki oraz za utracone plony.

W Polsce działa prawie 5 tys. Rodzinnych Ogrodów Działkowych, obejmujących ponad 900 tys. działek o łącznej powierzchni przekraczającej 40 tys. hektarów. Z takiej formy rekreacji korzysta w Polsce około 4 mln osób. Zdecydowana większość ogródków działkowych jest położona na terenie miast.