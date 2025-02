Czy podatek od ogrodzenia to nowość? 1 stycznia 2025 roku weszły w życie zmiany w podatkach od nieruchomości. W myśl obowiązujących przepisów ogrodzenie to budowla, która podlega opodatkowaniu od wartości. Ministerstwo Finansów tłumaczy zaś, że to nie jest nowy podatek. Sprawdziliśmy, kogo dotyczy i ile wynosi podatek od ogrodzenia w 2025 roku.