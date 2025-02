Dofinansowanie do mieszkania 2025 przysługuje osobom, które mają problem z realizowaniem bieżących opłat związanych z utrzymaniem mieszkania. Od 1 marca 2025 roku zmieniają się progi dochodowe, co pozwoli większej liczbie gospodarstw domowych skorzystać z tego świadczenia. Komu przysługuje i ile wynosi dofinansowanie do mieszkania w 2025 roku? Oto szczegóły.