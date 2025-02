W ostatnim czasie na polskim rynku finansowym zachodzi nietypowe zjawisko – gwałtowny wzrost wypłat gotówki z bankomatów. W wielu miastach przed bankomatami ustawiają się kolejki. Według danych Narodowego Banku Polskiego liczba wypłat w ostatnim czasie zwiększyła się o 35 proc. Co się dzieje i czy to powód do niepokoju?