Zmiany na ROD w 2025 roku. Obowiązkowe szkolenia dla działkowców

Posiadanie działki w ramach ogródków ROD daje wiele korzyści. Własny kawałek zieleni, przestrzeń do uprawy roślin oraz miejsce na spokojny wypoczynek w mieście – to dla wielu cenny przywilej. Jednak użytkownicy tych terenów często zapominają, że sposób ich zagospodarowania oraz zasady korzystania są określone przez wewnętrzne uchwały i regulaminy ROD oraz Polskiego Związku Działkowców.

PZD dostrzegł problem nieprzestrzegania zasad na terenach ROD i podjął działania mające na celu poprawę sytuacji. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla nowych działkowców. Mają one zapewnić właściwe przygotowanie użytkowników do korzystania z działek oraz ich działalności w PZD, a także ograniczyć negatywne zjawiska i poprawić funkcjonowanie ROD.

Nowe zasady na ROD. Po co są obowiązkowe szkolenia dla działkowców?

Obowiązkowe szkolenia dla nowych działkowców mają dotyczyć zagadnień związanych z m.in.:

prawem i obowiązkami działkowców,

zasadami funkcjonowania organów PZD,

zasadami zagospodarowania działki i planowania na niej nasadzeń.

Obowiązkowe szkolenie ma nie tylko uświadomić nowym działkowcom kluczowe zasady współpracy w ramach ROD, ale także wskazać najlepsze sposoby zarządzania przestrzenią. Dzięki temu ogródki mają być bardziej estetyczne, zmniejszy się ryzyko konfliktów sąsiedzkich, wzrośnie komfort użytkowania działek, a rozwój nowych terenów ROD będzie przebiegał w sposób zrównoważony.

Obowiązkowe szkolenia dla działkowców, czyli powrót do przeszłości

Okręgi PZD od lat organizują szkolenia dla nowych działkowców, jednak do tej pory nie były one obowiązkowe. Brak jednoznacznych zapisów w statucie PZD sprawiał, że istniały jedynie uchwały wykonawcze poszczególnych okręgów, co pozwalało wielu działkowcom skutecznie unikać tego typu szkoleń, traktując je jako dobrowolne.