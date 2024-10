Czujniki dymu obowiązkowe w mieszkaniach. Jest rozporządzenie MSWiA

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dokument zakłada m.in. wprowadzenie wymogu wyposażania mieszkań w autonomiczne czujki dymu i tlenku węgla, o co wnioskowała komenda główna Państwowej Straży Pożarnej.

"Zmiana polega na określeniu obowiązku stosowania odpowiednich urządzeń wykrywających zagrożenia związane z pożarem lub uwolnieniem tlenku węgla. Nadrzędnym celem tej zmiany jest ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych i osób rannych w pożarach oraz zatruć tlenkiem węgla (czadem)" – brzmi treść uzasadnienia rozporządzenia.

Czujniki dymu będą obowiązkowe w każdym domu. Od kiedy nowe przepisy?

Według projektu rozporządzenia obowiązek posiadania czujek w lokalach mieszkalnych wejdzie w życie od 1 stycznia 2030 roku. Natomiast w przypadku pomieszczeń mieszkalnych, w których są "świadczone usługi hotelarskie, a także wchodzących w skład lokali użytkowych pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego" datę rozpoczęcia obowiązywania nowych regulacji określono na 30 czerwca 2026 roku.

Wiesława Szczepańskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ujawnił datę, kiedy nowe przepisy mogłyby zacząć funkcjonować. – Najlepszym terminem dla nas być może byłby 22 listopada 2024 roku. Dlaczego? Dlatego, że 22 listopada przypada Europejski Dzień Czujki Dymu – powiedział Wiesław Szczepański.

Czujniki dymu obowiązkowe w wielu krajach. Dołączy do nich Polska?

"Średnia cena autonomicznej czujki dymu wynosi 50 zł, natomiast czujki tlenku węgla 100 zł. Producenci w wielu przypadkach gwarantują niezawodne działanie tych urządzeń przez okres co najmniej 5 lat na jednej baterii (względnie akumulatorze). Z tego wynika, że średni roczny koszt stosowania w pojedynczym lokalu tych urządzeń będzie wynosił odpowiednio ok. 10 zł i 20 zł. Dodatkowo przewidziano odpowiednio długie okresy wejścia w życie obowiązku wyposażenia istniejących lokali i pomieszczeń w przedmiotowe urządzenia (dla lokali mieszkalnych przewidziano ok. 5 lat, a w pozostałych przypadkach ok. 1,5 roku)" – wskazali autorzy rozporządzenia.

Obowiązek montażu czujek dymu i tlenku węgla funkcjonuje w wielu krajach europejskich. Wprowadzony został m.in. w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Niemczech, Austrii, Finlandii, Luksemburgu, Danii, Czechach, Norwegii, Szwecji, Łotwie, Estonii i na Litwie.