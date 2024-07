W sporach o zasiedzenie sąd cywilny wydaje postanowienie, a nie wyrok, gdyż sprawy o zasiedzenie toczą się w tzw. trybie nieprocesowym. Cechą takich postępowań jest możliwość ponownego skierowania sprawy do sądu. Jeżeli przegrasz sprawę o zasiedzenie bo masz 15 lat posiadania (a nie 20 lat), to po 5 latach dodatkowego korzystania z cudzej nieruchomości, możesz ponownie iść do sądu. Nie ma tu powagi rzeczy osądzonej. Ale musisz powołać dowody powstałe w okresie tych 5 lat.