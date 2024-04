To już ostatnie tygodnie na złożenie rozliczenia

Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych należy złożyć do końca kwietnia. W 2024 r. 30 dzień tego miesiąca wypada we wtorek, a więc termin się nie przedłuży. Na złożenie PIT-a zostało już więc mniej niż więcej czasu, bo składania rozliczeń podatnicy rozpoczęli w połowie lutego. Ministerstwo Finansów cały czas zachęca do skorzystania z usług Twój e-PIT, a na zachętę informuje, że zrobiło to już 5 mln podatników.

Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin zwrotu podatku to:

- 3 miesiące od dnia złożenia zeznania,

- 45 dni od dnia złożenia zeznania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jak z tego wynika, jeśli podatnik spodziewający się zwrotu nadpłaconych zaliczek na podatek chciałby przyspieszyć wpływ pieniędzy na swoje konto, powinien zdecydować się na złożenie rozliczenia drogą elektroniczną.

Na jeszcze szybszy zwrot mogą liczyć osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. Dla nich termin może zostać skrócony do 30 dni, ale również w tym wypadku warunkiem jest złożenie rocznego rozliczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Składając zeznanie muszą pamiętać o tym, aby zaznaczyć odpowiednie pole w części W deklaracji PIT-36 lub części O deklaracji PIT-37.

Status nadpłaty będzie można sprawdzać w e-Urzędzie Skarbowym w zakładce „Zwroty podatku”. Na obecnym etapie, gdy największa liczba podatników składa swoje rozliczenia, nie należy już liczyć na to, że zostaną one zweryfikowane natychmiast po przesłaniu, a przelew trafi na konto podatnika w przeciągu tygodnia. Na takie tempo załatwienia sprawy podatnicy mogli liczyć na samym początku składania rozliczeń. Obecnie powinni raczej uzbroić się w cierpliwość i spodziewać się wpływu pieniędzy w terminie zbliżonym do ustawowego.

Składając roczne rozlicznie, należy pamiętać również o wskazaniu, w jaki sposób zwrot ma być dokonany. Podatnik może wybrać pomiędzy rachunkiem bankowym a przekazem pocztowym. Aby pieniądze mogły wpłynąć na rachunek bankowy, konieczne jest podanie jego numeru. Jeżeli numer był już wcześniej zgłoszony, np. przy wcześniejszych rozliczeniach rocznych i jest aktualny, to nie trzeba go ponownie podawać.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe zwróciły już podatnikom prawie 11,5 mld złotych nadpłaconego podatku za 2023 r., a przeciętny zwrot wynosi 1700 zł.