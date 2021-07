- Podczas wczorajszych odwiedzin w Pszczynie miałem okazję porozmawiać z dziennikarzami z pless.pl - Pszczyna - medium nr 1 o tym, co dla mniejszych miejscowości i ich społeczności oznacza #PolskiŁad - napisał premier.

- W ramach trasy promującej Polski Ład w całej Polsce będę chciał rozmawiać z przedstawicielami wszystkich mediów, a zwłaszcza małych, lokalnych redakcji, które piszą nie tylko o sprawach ogólnopolskich, ale przede wszystkim o problemach, które trapią ich regiony - zaznaczył.

- Zapraszam do lektury i oglądania - dodał premier.

Portal zapowiada siedmiominutowy wywiad z Morawieckim pt. "Rozwój Pszczyny oczami Mateusza Morawieckiego" informacją, że mniejsze miasta, takie jak Pszczyna, zyskają na wprowadzeniu programu.

"Korzystając z faktu, że trasa promująca Polski Ład nie ominęła Pszczyny, spotkaliśmy się z premierem Mateuszem Morawieckim, aby zadać mu kilka pytań. Premier zapewnił m.in. że mniejsze miasta, takie jak Pszczyna, zyskają na wprowadzeniu nowego porządku" - anonsuje wywiad pless.pl.

Premier mówi w wywiadzie między innymi o tym, w jaki sposób małe miasta i Polacy skorzystają z Polskiego Ładu, odpowiada też na pytania dotyczące przyszłości górnictwa.

Kalisz i Środa Wielkopolska

Trasa promująca Polski Ład w środę będzie przebiegać przez Środę Wielkopolską i Kalisz w woj. wielkopolskim - poinformował we wtorek wieczorem premier Mateusz Morawiecki.

"Szanowni Państwo! Nasza trasa promująca #PolskiŁad trwa. Już jutro odwiedzę: Środę Wielkopolską, Kalisz, gdzie wezmę udział w pikniku rodzinnym i opowiem więcej o naszym planie dalszego wspierania polskich rodzin" - napisał premier o swoich planach. "Do zobaczenia!" - dodał.

Fundamenty Polskiego Ładu, który w spotkaniach z mieszkańcami miejscowości różnej wielkości promują politycy PiS i członkowie rządu to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.