Kopali rowy, czyścili szamba, robili ketchup... Czym jeszcze w młodości zajmowali się najbogatsi Polacy?

Mateusz Skwarczek/ Agencja Gazeta - Michał Sołowow

- W szkole średniej byłem świetnym uczniem, nawet olimpijczykiem, ale niestety zakałą pod względem zachowania – wyzna w jednym z wywiadów. Swego czasu został nawet „laureatem olimpiady fizycznej i dostał się bez egzaminu na Politechnikę Świętokrzyską, na wydział mechaniczny. Studiował: samochody i ciągniki siodłowe”. – Rozważałem AWF w Krakowie, bo kochałem koszykówkę. Pewnie inaczej by się potoczyło moje życie. Zostałbym magistrem od fikołków i koziołków albo trenerem koszykówki – będzie też wspominał. Jego prawdziwą miłością stały się jednak samochody – mył w nich swego czasu szyby na stacjach benzynowych, zatrudnił się w warsztacie i uczył się, jak je naprawiać. Zrobił też licencję kierowcy rajdowego, ale rajdy szybko porzucił – nie miał pieniędzy na starty. - Na piątym roku studiów pojechałem do osiem miesięcy do Niemiec – do pracy w warsztacie samochodowych. (…) Pracowałem po 10-12 godzin dziennie, zazwyczaj 7 dni w tygodniu. Zarabiałem 12 marek na godzinę. To było mnóstwo pieniędzy. Policzyłem, że moja mama, wtedy wizytatorka w kuratorium, zarabiała miesięcznie 42-43 marki. Tyle, co cztery godziny mojej pracy – opowie.

Z czasem zaczął się zajmować drobnym handlem, a także handlem samochodami, które po koniecznych naprawach sprzedawał z dużym zyskiem.

Kiedy na dobre wrócił z Niemiec, założył firmę budowlaną Mitex i zdobył pierwsze zlecenia – na malowanie suwnic, brukowanie placu, remont pałacyku, budowanie hotelu. – Aby je zdobyć, pojechałem samochodem, który przywiozłem z Niemiec na sprzedaż. Miałem wizytówkę, na sobie garnitur i krawat. Na każde pytanie odpowiadałem, że się zgadzam. Nie miałem pojęcia, że brakuje podstawowych materiałów budowlanych – wyjaśni po czasie.

Będzie miał jednak niebywałe szczęście, a budownictwo zainwestuje konsekwentnie: Barlinek wytwarza podłogi, Rovese (powstałe z połączenia Cersanitu i Opoczna) – wanny, sedesy i kafelki. Z czasem Sołowow postawi też na branżę chemiczną – Synthos produkuje m.in. kauczuk wykorzystywany do produkcji opon samochodowych.