Zmiany w podatkach, spółkach skarbu państwa, NBP... Rok 2016 W GOSPODARCE

Franki

- 1 stycznia - Formalnie rozpoczęło działalność Ministerstwo Energii. Jego powstanie zapowiadało PiS jeszcze podczas kampanii wyborczej. Stało się to możliwe dzięki nowelizacji ustawy o działach z listopada 2015 r. Resort przejął zadania i kompetencje ministerstwa gospodarki, w kolejnych fazach, również ministerstwa skarbu. Z kolei Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w randze sekretarza stanu w KPRM (od grudnia 2015 r. jest nim Piotr Naimski) wykonuje z kolei uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazu i PERN Przyjaźń.

Weszło w życie nowe Prawo restrukturyzacyjne, które ma na celu skuteczniejszą pomoc firmom w tarapatach finansowych i ratowanie ich przed upadłością.

Od nowego roku obowiązuje również znowelizowane prawo o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, które ma zachęcić strony, w tym przedsiębiorców, by rozwiązywali spory w drodze mediacji, a nie powierzali jego rozstrzygnięcie wyłącznie sądowi.

- 11 stycznia - Włoska firma Salini Impregilo wygrała przetarg na budowę jednego z trzech nowych odcinków tzw. zakopianki, drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój. Wartość przetargu wynosiła ponad 615 mln zł.

- 12 stycznia - Małgorzata Zaleska prezesem Giełdy Papierów Wartościowych.

- 13 stycznia - Senat powołał trzech nowych członków Rady Polityki Pieniężnej na 6-letnią kadencję: Eugeniusza Gatnara, Jerzego Kropiwnickiego i Marka Chrzanowskiego. Zastąpili oni wybranych do RPP przez Senat w 2010 r.: Andrzeja Rzońcę, Jana Winieckiego oraz Jerzego Hausnera, których kadencje wygasły 24 stycznia 2016 roku.

- 15 stycznia - Agencja Standard & Poor’s obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu "BBB plus" z "A minus". Także perspektywa ratingu była negatywna. Szef MF Paweł Szałamacha komentował, że agencja nie wzięła pod uwagę zjawisk gospodarczych, a skoncentrowała się na polityce.

W pierwszą rocznicę "czarnego czwartku" z 15 stycznia 2015 r. (szwajcarski bank centralny podjął decyzję o uwolnieniu kursu franka wobec euro, co doprowadziło do skokowego umocnienia się szwajcarskiej waluty i spowodowało to, że wielu właścicieli frankowych kredytów hipotecznych znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji) minister w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński przedstawił projekt ustawy, mający pomóc frankowiczom. Zakładał m.in. przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote "po sprawiedliwym kursie". Była to realizacja zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej. Projekt został jednak negatywnie oceniony przez KNF i nie trafił do Sejmu.

Michał Kaczmarzyk złożył rezygnację z funkcji naczelnego dyrektora przedsiębiorstwa Porty Lotnicze i dyrektora Lotniska Chopina w Warszawie. Mariusz Szpikowski powołany na jego następcę.

Spółka Solaris Bus & Coach wygrała przetarg na dostawę 300 autobusów międzymiastowych InterUrbino dla włoskiego przedsiębiorstwa transportu publicznego Cotral. Wartość umowy wyniosła 110 mln euro.

- 21 stycznia - Odwołano ze stanowiska prezesa UOKiK Adama Jassera, mianowanego jeszcze przez Donalda Tuska. Do rozpisanego wkrótce potem konkursu zgłosiło się czterech kandydatów, ale żaden nie znalazł akceptacji. W kwietniu w ponowionym konkursie zwyciężył Marek Niechciał, którego 12 maja premier Beata Szydło powołała na stanowisko Prezesa Urzędu.

- 28 stycznia - Rafał Milczarski nowym prezesem LOT. Z firmą żegna się dotychczasowy p.o. prezesa i członek zarządu ds. handlowych Marcin Celejewski.

Kompania Węglowa wypowiedziała porozumienie, gwarantujące górnikom utrzymanie warunków pracy i płacy co najmniej przez rok po planowanym przekazaniu kopalń KW do nowej spółki; spowodowało to protesty górniczych związków.

- 30 stycznia - Sejm powołał dwoje nowych członków Rady Polityki Pieniężnej: Grażynę Ancyparowicz i Eryka Łona. Zastąpili oni Andrzeja Bratkowskiego i Elżbietę Chojnę-Duch, których 6-letnie kadencje w RPP wygasły 20 stycznia. Trzeci przedstawiciel Sejmu w RPP - Jerzy Żyżyński, który zastąpił Annę Zielińską-Głębocką, został wybrany 18 marca.