Petycję do marszałka Sejmu z żądaniem rozpoczęcia prac nad projektem ustawy autorstwa Kukiz'15 dot. frankowiczów złożyło w sobotę Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB). Organizacja domaga się, by Sejm zajął się projektem jeszcze w tym miesiącu. W czasie warszawskiej manifestacji posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich przeszli spod Belwederu pod Sejm.