Powrót do dawnej firmy

Na szczęśliwców praca czeka aż do końca urlopu wychowawczego. W takiej sytuacji pracownik wraca albo na dawne stanowisko, albo zajmuje to równorzędne, ewentualnie zgodne z jego kwalifikacjami. To dosyć komfortowa sytuacja, ponieważ przynajmniej do pewnego stopnia dana osoba zaczyna tam, gdzie skończyła. W większości branż kilkanaście miesięcy, nie mówiąc już o czterech latach, to dosyć dużo. Wiele mogło się w tym czasie zmienić, dlatego jeszcze przed powrotem do pracy dobrze jest nadrobić nowinki i branżowe nowości. Chociażby po to, by mieć argumenty, gdyby pracodawca szykował się do zwolnień. Jednak nawet i bez takiego widma, powrót do obowiązków służbowych bywa wymagający. Stres związany z nowymi zadaniami, a jednocześnie rozłąka z dzieckiem, mogą być problemem. Chcąc uniknąć wielkich zmian w życiu swoim i pociechy, niektóre mamy decydują się wcześniej wrócić do pracy w mniejszym wymiarze godzin.

Szukanie pracy po dłuższej przerwie

Podobnie jak w przypadku powrotu do dawnej firmy, także i szukanie nowego pracodawcy dobrze zacząć od nadrobienia zaległości. Zorientować się, co dzieje się w danym sektorze i jakie są wymagania rekrutujących. Jeszcze przed końcem urlopu wychowawczego w ramach swoich możliwości warto uzupełnić kompetencje, te twarde, ale również miękkie. Następnie pozostaje przeglądanie i odpowiadanie na oferty pracy. Początkowo aplikowanie zapewne nie będzie łatwe, zwłaszcza jeżeli zatrudnienia nie szukało się od naprawdę długiego czasu. Zamiast się jednak załamywać i zniechęcać, najlepiej skupić się na działaniu. W pierwszej kolejności trzeba przyswoić wiedzę dotyczącą cv i listu motywacyjnego. Muszą być to dokumenty czytelne, przejrzyste i możliwie konkretne. Jednocześnie powinny się czymś wyróżniać, ponieważ wówczas zwrócą uwagę rekruterów. Źródłem informacji o wolnych stanowiskach jest Internet, ale również lokalna prasa, a przede wszystkim znajomi. Choć w Polsce wciąż nieprzychylnie patrzy się na korzystanie ze znajomości, to jednak faktem pozostaje, że większość ludzi opiera się na nich. Tak naprawdę nie ma w tym nic złego, jeżeli są pewni swoich umiejętności i dają z siebie wszystko w pracy.



Wiele kobiet po urodzeniu dziecka i urlopie wychowawczym ma wrażenie, że zaczynają od początku. Dłuższa przerwa w pracy zawsze powoduje pewien dyskomfort psychiczny. Człowiek boi się, że nie podoła. W chwilach zwątpienia najlepiej działać. Zapisać się na kurs czy wziąć jakieś dodatkowe zlecenie, dzięki któremu łatwiej będzie na nowo uwierzyć w swoje kompetencje i wrócić na zawodowe tory.

