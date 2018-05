Co sprawia, że mężczyźni są odbierani jako bardziej atrakcyjni? Badania pokazują, że facet musi być inteligentny, posiadać jakąś umiejętność (być ekspertem w określonej dziedzinie) oraz cechować się ciepłem emocjonalnym, czyli mieszanką empatii, otwartości i taktu. Panie najbardziej pragną by ich połówka była szczera oraz zaradna. Statystycznie kobiety w związkach szybciej myślą o dzieciach, niż mężczyźni, dlatego każdy objaw zainteresowania potomstwem kobiety odbierają za ogromny atut oraz predyspozycje na dobrego ojca. Okazuje się, że największy wpływ ma jednak te przysłowiowe kilka centymetrów więcej… wzrostu oczywiście!

Te atawistyczne instynkty działają nie tylko w stosunku do tej jedynej, ale także na jej mamę, przyjaciółki, a nawet Twojego szefa. Szereg przeprowadzonych badań nie pozostawia wątpliwości - wyżsi znajdują się na uprzywilejowanej pozycji nie tylko w życiu prywatnym, ale także pracy. Eksperci z Uniwersytetu w Groningen wykazali, że ludzie wysocy są pewni siebie, a jednocześnie wzbudzają szacunek społeczeństwa i są bardziej autorytatywni. Już w latach 80. ubiegłego wieku przeprowadzono badania w oparciu o listę Fortune 500, klasyfikującą największe przedsiębiorstwa. Wzrost 90 procent z nich określono jako ponadprzeciętny, a ponad połowa zarabiających krocie prezesów liczyła sobie więcej, niż 182 centymetry.

Kryterium dotyczące wzrostu prezentuje się ciekawie, kiedy spojrzymy na prezydentów Stanów Zjednoczonych. Eksperci nie mają wątpliwości, że decyduje tu psychologia - w ostatnich latach rzadko zdarzało się, by kandydaci wystawieni tam przez dwie największe partie mieli mniej niż 180 cm. Ci, którzy mieli poniżej tego wzrostu stanowią wyjątki. Ostatnim piastującym ten urząd, który nie przekroczył granicy 180 centymetrów był w 1976 r. Jimmy Carter (177 centymetrów). Jak widać nawet wyborcy są bardziej skłonni postawić na wysokiego kandydata, bo taki instynktownie kojarzy się z siłą. Jak to ma się do zarobków? Studium Timothy'ego Judge z University of Florida z 2004 roku wykazało, że każdy centymetr wysokości przekłada się u wysokiego pracownika na dodatkowe 789 dolarów pensji rocznie.

„Każdy jest kowalem swojego losu” - mówi słynne porzekadło. Czy jest prawdziwe? Faktycznie żyjemy w czasach, w których możemy nieco oszukać przeznaczenie. Za sprawą obuwia podwyższającego i odpowiednio dobranej garderoby (monochromatyczne zestawienia, ciemne tonacje, garnitury w prążki) jesteśmy w stanie poczuć się pewniejsi siebie i - co najważniejsze - troszkę wydłużyć się w oczach innych. Marka Betelli oferuje buty podwyższające codzienne i wizytowe, które dodają panom 7 centymetrów wzrostu. Firma ma, również modele uniwersalne, np. Bari pasujące zarówno do jeansów, jak i bardziej formalnego stroju. Jak wyglądają? Stylowe i w nowoczesnym wydaniu: wykonane są ze skóry naturalnej w kolorze brązowym, ozdobione charakterystycznymi dziureczkami, umieszczone na brązowej gumowej podeszwie. Betelli zadbała o zachowanie proporcji tradycyjnego buta, dzięki czemu wszystkie modele zachowują w pełni naturalny wygląd: nie mają ani wysokiego obcasa, ani wysokiego zapiętka, a do tego gwarantują odpowiednią wentylację i zapewniają swobodny krok. Specjalnie opracowana wkładka podwyższająca nie tylko dodaje wzrostu, ale również amortyzuje i absorbuje nacisk podczas chodzenia, zapewniając stopom pełen komfort.

Odpowiedni wzrost nie gwarantuje oczywiście sukcesu w każdej dziedzinie życia ale na pewno dużo ułatwia. Wyżsi mają statystycznie dużo większą szansę na zrobienie kariery korporacyjnej czy politycznej, a ich partnerki są szczęśliwsze. Przyjęło się, że klasyczna para to wyższy mężczyzna i niższa od niego kobieta. Dziś nie tylko Panie lubią dbać o swój odbiór społeczny - mężczyźni coraz częściej myślą: skoro można coś poprawić, dlaczego tego nie zrobić? To znak, że dojrzeliśmy do tego by umieć o siebie zadbać i niczym nie odbiegamy od naszych zagranicznych przyjaciół. Przecież każdy, niezależnie od płci lubi być dobrze odbierany. Dlaczego, więc nie korzystać?

