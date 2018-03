Zaangażuj Świadka

Każdy Świadek powinien pamiętać o tym, że jego rola zaczyna się jeszcze przed ślubem. Nie chodzi tutaj tylko o organizację wieczoru kawalerskiego. Świadkowie zawsze powinni być gotowi udzielić pomocy na przykład podczas przedślubnych zakupów. Świadek zobaczy to, czego przyszły Pan Młody może nie zauważyć kupując na przykład garnitur. Nikt, kto dokonuje tak ważnego zakupu, nie powinien zdawać się jedynie na opinię sprzedawcy. Obsługa pewnie nie doradzi Panu Młodemu byle garnituru, obuwia, czy dodatku - wiadomo jednak, że garderoba może być dopasowana dobrze lub świetnie, a Pan Młody powinien wyglądać co najmniej świetnie!

Garnitur

Wybierając garnitur warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Jeśli materiał marynarki i koszuli krępuje się w okolicach talii to znak, że jest za mała. Zauważalne fałdowania materiału pomiędzy łopatkami i na rękawach mówią, że marynarka jest najprawdopodobniej za duża. W ramionach marynarka powinna być idealnie dopasowana: opięta ale pozostawiająca swobodę. Kołnierzyk musi przylegać do koszuli. W przypadku spodni również warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Zbyt wąskie spodnie będą się opinać i mogą krępować ruchy, zbyt szerokie będą wyglądały nieładnie. Nogawki powinny lekko sięgać obcasa. Ważne jest odpowiednio dobrane obuwie, które zapewni efekt wciągniętego brzucha i smukłej sylwetki. Garnitur i eleganckie obuwie to dwa elementy ubioru, które powinny się wzajemnie wspierać, a także wzmocnić wrażenie nienagannej postury Pana Młodego.

Buty podwyższające Palermo2 / Materiały prasowe

Buty

Muszą być wysokiej jakości. Jeśli przyjęcie będzie klasyczne to do ślubnego garnituru dobrym wyborem będą czarne buty wizytowe. Coraz częściej Młode Pary organizuje śluby oraz przyjęcia o konkretnej tematyce lub w określonym stylu. W takich przypadkach świetnie sprawdzi się bardziej wyszukane obuwie. Do stylu vintage idealnie sprawdzi się model łączący odcienie granatu i brązu, a do country pasować będzie koszykowa faktura w kolorze burgundu. W obu przypadkach Pan Młody może zyskać dodatkowe centymetry wzrostu dzięki butom podwyższającym, po które chętnie sięgają niscy ale też wysocy mężczyźni. Dlaczego? Wyprostowana i smukła sylwetka dodaje pewności siebie i wdzięku. Buty podwyższające zachowują proporcje tradycyjnego buta (nie mają ani wysokiego obcasa, ani wysokiego zapiętka, dzięki czemu zachowują w pełni naturalny wygląd), amortyzują i absorbują nacisk podczas chodzenia, zapewniając stopom pełen komfort i wentylację. Obuwie powinno być wykonane z dbałością o każdy detal, z najwyższej jakości naturalnych skór i materiałów.

Muchy i muszniki

Muszka to rozwiązanie bardziej formalne i kojarzone z wyjątkową elegancją. Warto pamiętać, że do takiego dodatku należy założyć odpowiednią koszulę - najlepsza będzie koszula z krytą plisą zakrywającą guziki. Nie bez znaczenia jest także kołnierzyk. Do fraka lub smokingu - łamany, do garnituru klasyczny z krytą plisą lub pól-włoski. Na ślubie dobrze sprawdzą się muszki z jedwabiu. Taki dodatek sprawi, że Pan Młody będzie wyglądał wyjątkowo i oryginalnie. Coraz częściej wybierany przez Panów Młodych musznik przypomina krótki, ścięty ukośnie lub w szpic, podwójny krawat, ale wiązany jest jak muszka. To dość skomplikowane zdanie, dlatego też w sprzedaży dostępne są głównie muszniki gotowe do przypięcia (już zawiązane).

Krawat

To jeden z najczęściej wybieranych dodatków. Najlepiej sprawdzi się dyskretna klasyka, dlatego połyskliwe i jaskrawe modele zostawiamy na inną okazję. Jego szerokość powinna być uzależniona od szerokości klap marynarki i rodzaju kołnierzyka koszuli. Do koszul z długim kołnierzykiem o wąsko rozstawionych końcach pasuje wąski krawat. Szerszy krawat dobiera się do koszul z kołnierzykiem o szeroko rozstawionych wyłogach.

Spinki do mankietów

To dodatek, który nadaje szykownego charakteru całej stylizacji. Nie należy jednak przesadzać z ekstrawagancją, bo naprawdę łatwo tutaj o przesadę: zarówno ich kształt i wzornictwo powinny być jak najbardziej dyskretne. Najlepiej pozostać przy klasycznych modelach dopasowanych do koloru obrączki.

Poszetka czy butonierka?

Poszetka stanowi bardzo dyskretny element, który potrafi przesądzić o ostatecznym wyglądzie całej kreacji. Najbezpieczniejszym wyborem dodającym nutę indywidualizmu będzie biała poszetka z delikatnym obramowaniem w kolorze tkaniny garnituru. Można, również postawić na wspólną kompozycję - przyozdobienie marynarki butonierką złożoną z takich samych kwiatów jak bukiet naszej wybranki pozwala nawiązać do kreacji Panny Młodej.