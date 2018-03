I mają poważny argument – przepisy zezwalają na ich pracę w niedzielę, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. A systematyczne wizyty w sklepach wyjątkiem nie są.

Związek Zawodowy Pracowników PIP skierował już w tej sprawie pismo do głównego inspektora pracy. Domaga się takiego zorganizowania obowiązków, aby kontroler nie musiał pracować w co drugą albo co trzecią niedzielę.

