Jak poinformowała we wtorkowym komunikacie spółka, LOT w szczycie sezonu letniego chce zapewnić jak największą płynność operacji w najtrudniejszym dla linii lotniczych okresie wakacyjnym. Spółka tłumaczy, że chce zrobić wszystko, aby komfort podróży pasażerów był jak najwyższy. W szczególności chce zapewnić krótki czas transferów pasażerom przesiadającym się w Warszawie na połączenia LOT-u, lecącym do europejskich miast, a także do Azji i Ameryki Północnej.

"W najbliższe wakacje młodzi pasjonaci lotnictwa będą mogli z bliska przekonać się, jak wyglądają kulisy funkcjonowania branży lotniczej. Chętni do pracy przy wsparciu operacji LOT-u na Lotnisku Chopina przez co najmniej trzy wakacyjne miesiące będą mieli okazję spróbować sił w dynamicznym i międzynarodowym środowisku. Ta oferta to także realna szansa na rozpoczęcie kariery w branży lotniczej" - czytamy w komunikacie.

Spółka informuje, że między majem a wrześniem tego roku, LOT utworzy kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Do zadań nowych pracowników będzie należało asystowanie w obsłudze pasażerów w terminalu na lotnisku, udzielanie informacji o połączeniach LOT-u, a także opieka nad pasażerami tranzytowymi. Nowi pracownicy będą w stałym kontakcie z lotniskowymi służbami operacyjnymi, wspierając proces obsługi naziemnej samolotu.

Od kandydatów LOT oczekuje dobrej znajomości języka angielskiego (poziom B2), łatwości w nawiązywaniu kontaktów i nastawienia na potrzeby klienta. Znajomość innych języków obcych oraz zainteresowanie branżą lotniczą będzie dodatkowym atutem. Poza wynagrodzeniem, spółka kandydatów zachęca m.in. biletem typu "standby" w obie strony do dowolnego z 90 kierunków dostępnych w siatce przewoźnika, z którego będzie można skorzystać na zakończenie współpracy.

Od 2016 r. narodowy przewoźnik ogłosił uruchomienie 57 nowych połączeń, w tym bezpośrednie rejsy z Warszawy do Singapuru, Los Angeles, Seulu i Tokio, z Krakowa do Chicago, z Rzeszowa do Newark oraz z Budapesztu do Nowego Jorki i Chicago. LOT zatrudnia prawie 2,8 tys. pracowników w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

W 2017 r. LOT przewiózł łącznie ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 25 proc. w ciągu roku. W tym czasie LOT odebrał cztery nowe Boeingi: dwa samoloty B787 Dreamliner i dwa B737 MAX 8. W 2018 r. do floty przewoźnika wejdzie 12 kolejnych maszyn: trzy B787-9 (większa wersja dreamlinera posiadająca o 42 fotele więcej), trzy B737 MAX 8 i sześć embraerów 195, natomiast liczba pasażerów ma wynieść blisko 9 mln.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2017 r. obsłużył 15,75 mln pasażerów, czyli o 23 proc. więcej niż w 2016 r.