Co należy do obowiązków programisty

Definicja pojęcia "programista" jest dość obszerna. Fakt istnienia licznych języków programowania sprawia, że grupa pracowników branży IT jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak obowiązki jej reprezentantów. W ogromnym skrócie: programiści zajmują się projektowaniem, tworzeniem, testowaniem i utrzymywaniem kodu programów komputerowych oraz urządzeń zbudowanych na mikroprocesorach.

Ile wynosi pensja programisty

W raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 znajdują się dane o wynagrodzeniach m.in. programistów posługujących się językami C/C++, PHP, Python, pracujących w technologii .NET czy w Java. Na ich zarobki ma wpływ staż zawodowy. Całkowite wynagrodzenie (umowa o pracę) programisty z co najmniej trzyletnim doświadczeniem wynosi odpowiednio (brutto, PLN):

dla specjalistów od technologii JAVA/JEE/J2EE: 9500-12200;

dla specjalistów od technologii C/C++ : 9 500-11 600;

dla programistów aplikacji mobilnych: 8 000-13 500;

dla programistów .NET/C# : 8 300-11 3000;

dla programistów PHP: 7 700-11 400;

Lokalizacja firmy a wynagrodzenie

Pensja programisty uzależniona jest od regionu, w którym pracuje. Przykładowo mediana zarobków w tym zawodzie dla specjalistów zatrudnionych w województwie śląskim wynosi 8 200 złotych brutto, a w mazowieckim - już 11 000 (dane na 2017 rok, dotyczą zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę).

Rodzaj umowy a pensja

Z wspomnianego raportu Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017 wynika, że na wysokość dochodu programisty istotny wpływ ma rodzaj umowy, którą podpisał on z pracodawcą. Przyjmując to kryterium, najwyższe pensje otrzymują starsi programiści zatrudnieni na kontrakcie. Połowa z nich zarabia więcej niż 12 000 PLN. Dla porównania zarobki starszych programistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę są niższe o prawie 2 000 PLN. Podobną różnicę płac można zaobserwować w przypadku młodszych programistów - tutaj pracownicy z kontraktem zarabiają więcej o ok. 1 200 złotych od zatrudnionych na umowę o pracę i ponad 2000 złotych od przyjętych na podstawie umowy zlecenie.

Charakterystyka firmy a płaca programisty

Płace programistów różnią się w zależności od profilu firmy, w której oni pracują. Najatrakcyjniejsze dochody osiągają zatrudnieni w przedsiębiorstwach IT z sektora finansowego - połowa z nich otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż 12 600 PLN. Pracownicy sektora usług otrzymują średnio 10 100 złotych, a sektora software - 10 000 złotych.