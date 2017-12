Jak wskazała agencja, powołując się na informacje dziennika "Financial Times", bank z Wall Street planuje zwiększyć do końca 2018 r. liczbę zatrudnianych w Polsce pracowników z obecnych 525 do 750-800 osób.

Nowe osoby mają dostać stanowiska w dziale operacyjnym, technologicznym, zarządzania ryzykiem, księgowym/finansowym i HR.

Według źródeł Reutera Goldman Sachs ma też podpisać umowę najmu nowego biura w Mediolanie, by wzmocnić obecność na włoskim rynku w sytuacji, gdy Wielka Brytania szykuje się do opuszczenia Unii Europejskiej.

Goldman Sachs odmówił komentarza w tej sprawie.