Pracownia IBRIS na zlecenie organizatorów akcji CSR "Profesjonalni kierowcy" przeprowadziła badanie wśród początkujących kierowców zawodowych. Ankieterzy spytali ich o wysokość miesięcznego wynagrodzenia i powody, dla których postanowili wykonywać właśnie ten zawód.

Zawód z przyszłością

Z ankiet przeprowadzonych wśród kierowców, którzy mają maksymalnie roczny staż pracy wynika, że najwięcej z nich (30 proc.) zarabia powyżej 4 tys. zł netto. Pensja 15 proc. respondentów wynosi od 5 do 6 tys. zł, a aż 11 proc. powyżej 6 tys. zł. To oznacza, że kierowcy są obecnie jednymi z najlepiej wynagradzanych.

- Dzisiaj zarobki w branży transportowej są naprawdę wysokie. W naszej firmie początkujący kierowca dostaje około 6 tys. zł na rękę. Bardziej doświadczeni pracownicy mają pensje do 8 tys. zł - mówi Ireneusz Frankowski, członek zarządu firmy Miratrans Transport.

Co ważne, już dziś można przewidzieć, że zarobki kierowców będą rosły. Firma doradcza PwC szacuje, że w polskiej branży transportowej brakuje około 100 tys. kierowców. A sytuacja będzie się dalej pogarszała, bo większość osób wykonujących ten zawód w ciągu kilku lat osiągnie wiek emerytalny. – Obecnie kierowca to jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów. Polskie firmy transportowe wytwarzają aż 10 proc. krajowego PKB. Co więcej, niektóre źródła podają, że już teraz firmy te odpowiadają za jedną czwartą rynku przewozów w Unii Europejskiej – mówi Wilhelm Rożewski, manager marketingu i komunikacji w Volvo Trucks Poland. – To profesjonalnie działające ogromne przedsiębiorstwa, działające na międzynarodowej arenie i konkurujące z największymi w tej branży. Dlatego są gwarantem nie tylko dobrej, stabilnej pracy, ale także rozwoju zawodowego – podkreśla Rożewski.

Szkolenia i warsztaty

Z badania IBRIS wynika, że to właśnie wysokie wynagrodzenie najczęściej było głównym powodem podjęcia pracy w tym zawodzie. Inne argumenty, które przeważyły to: możliwość zwiedzenia świata, stabilność pracy i niezależność. Dla prawie 20 proc. ankietowanych, praca kierowcy była spełnieniem marzeń.

– Jestem przekonany, że kandydatów na kierowców zawodowych będzie coraz więcej. To jeden z nielicznych sektorów, który jest bardzo przyszłościowy, a firmy w nim działające oferują nie tylko wysokie zarobki już od momentu zatrudnienia pracownika, ale również gwarantuję mu szereg warsztatów i szkoleń – mówi Michał Proc z Volvo Trucks Group Poland.

Marcin Majak z Renault Trucks Poland wymienia kolejne plusy pracy jako kierowca zawodowy. – Samochody, które dzisiaj wykorzystywane są przez polskie firmy transportowe, to najnowocześniejszy sprzęt dostępny na rynku. Czasy, kiedy kierowca był narażony na to, że auto się popsuje i sam będzie je musiał na poboczu naprawiać, bezpowrotnie minęły. Na komfort pracy wpływa też coraz lepsza infrastruktura drogowa. Dzisiaj zdecydowana większość tras jest realizowanych po drogach ekspresowych i autostradach – mówi Majak.

Badanie IBRIS zostało przeprowadzone na zlecenie organizatorów akcji "Profesjonalni kierowcy" (Volvo Trucks, Renault Trucks, Wielton, Ergo Hestia, Michelin). W ostatnich dwóch latach w ramach tej inicjatywy w całej Polsce zorganizowano kilkadziesiąt bezpłatnych kursów dla kierowców posiadających prawo jazdy kat. C+E, ale do tej pory nie pracujących w zawodzie. W szkoleniach do tej pory wzięło udział ponad 500 osób, wiele z nich podjęło pracę w zawodzie.