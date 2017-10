Minister odniosła się do medialnych doniesień ws. zmian w kodeksie pracy, nad którymi pracuje komisja kodyfikacyjna prawa pracy. Według niektórych mediów, ministerstwo chce m.in. wprowadzić możliwość skrócenia bądź wydłużenia urlopu.

Rafalska w rozmowie PAP zdementowała te informacje. - Komisja kodyfikacyjna pracuje i nie ma żadnych rozwiązań, komisja ma jeszcze czas na tę pracę na zakończenie swoich prac. A w ministerstwie nie ma żadnych projektów ustaw, nie toczą się w tej sprawie żadne prace - powiedziała. - Byłoby kuriozalne, że będziemy chcieli określić sposób wykorzystania urlopu przez pracowników w taki sposób, który by ingerował w sposób spędzania czasu, jaki ludzie chcą - dodała.

Według ministerstwa zarówno dzisiejszy, jak i przyszły dorobek komisji kodyfikacyjnej powinien być traktowany jako autorski dorobek tej komisji, a nie projekt, nad którym pracuje resort rodziny pracy i polityki społecznej. - Nie może być tak, że komisja kodyfikacyjna nie będzie prowadziła debaty w swoim eksperckim gronie. Przecież oni mogą to analizować. Do projektu, do akceptacji jest jeszcze olbrzymia przestrzeń. Zrobiła się awantura nad czymś, czego nie ma - oceniła uwagę minister.

Jej zdaniem, w mediach nadinterpretowano słowa wiceministra Marcina Zielenieckiego, który mówił o postępie prac komisji. - Wszelkie informacje o jakichkolwiek zmianach w kodeksie pracy są nieprawdziwą i niedopuszczalną nadinterpretacją rozmowy z prof. Marcinem Zielenieckim, przewodniczącym komisji - podkreśliła Rafalska.

We wrześniu ub.r. działająca przy Radzie Ministrów Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy rozpoczęła prace nad nowym kodeksem - indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Przewodniczącym komisji został wiceminister rodziny, pracy o polityki społecznej Marcin Zieleniecki. Kadencja komisji ma trwać 18 miesięcy. W jej skład wchodzi 14 ekspertów z dziedziny prawa pracy m.in.: prof. Monika Gładoch, dr Liwiusz Laska, dr hab. Anna Musiała.