- To jest najlepszy wynik od 1992 roku. Od 1992 roku nie było tak niskiego bezrobocia w Polsce. To przede wszystkim jest ogromna satysfakcja ze względu na to, że okazuje się, iż program gospodarczy PiS, program rządu - to wszystko co realizujemy od blisko 18 miesięcy, przynosi oczekiwane efekty - powiedziała Szydło na konferencji prasowej.

- Bezrobocie spada, Ludzie mają wyższe zarobki, rodziny mają wsparcie finansowe "rodzina 500 plus" - dodała.

Stopa bezrobocia na koniec kwietnia wyniosła 7,7 proc. To o 0,4 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,7 proc. mniej niż rok temu - podało we wtorek MRPiPS.