Ogólną sytuację na rynku pracy w Polsce respondenci Centrum Badania Opinii Społecznej oceniali ostatnio w marcu 2016 r. "Obecne opinie są najlepsze w historii, co koresponduje z najniższą notowaną przez GUS rejestrowaną stopą bezrobocia po 1990 r." - podkreśla CBOS w marcowym sondażu, którego wyniki w piątek otrzymała PAP.

Jak podkreślono, od kilku miesięcy poczucie zagrożenia bezrobociem utrzymuje się na stałym poziomie. 29 proc. pracujących liczy się z możliwością utraty pracy, natomiast 68 proc. jest raczej spokojna o swoje zatrudnienie.

Obecnie blisko jedna trzecia badanych (32 proc., wzrost o 15 pkt. proc. w ciągu roku) dobrze wypowiada się o krajowym rynku pracy. Nadal jednak tylko nieliczni (2 proc.) sytuację określają jako bardzo dobrą. W ciągu roku o połowę zmniejszył się odsetek negatywnych opinii na temat rynku pracy w Polsce (z 49 do 25 proc.), w tym także zdecydowanie krytycznych (z 11 do 5 proc.). Aktualnie co trzeci respondent (32 proc., wzrost o 5 pkt. proc.) określa sytuację na krajowym rynku pracy jako przeciętną - ani dobrą, ani złą.

Pozytywne opinie na temat rynku pracy w Polsce najczęściej wyrażają osoby o najwyższych dochodach (46 proc.), najlepiej oceniające swoją sytuację materialną (38 proc.), o prawicowych poglądach politycznych (43 proc.), płci męskiej (41 proc.). W podziale na grupy zawodowe są to prywatni przedsiębiorcy (45 proc.) i robotnicy wykwalifikowani (42 proc.).

Z kolei negatywnie o krajowym rynku pracy częściej niż inni wypowiadają się respondenci w wieku od 18 do 24 lat (41 proc.), niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej (40 proc.), mieszkańcy miast do 20 tys. ludności (39 proc.).

Jak wskazuje CBOS od kilku lat poprawiają się też przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji na rynku pracy w Polsce. Obecnie 10 proc. (spadek w ciągu roku o 6 pkt. proc.) przewiduje negatywne zmiany w tym zakresie. 47 proc. ankietowanych (spadek o 3 punkty) jest zdania, że w ciągu roku sytuacja na rynku pracy się nie zmieni, natomiast 29 proc. (wzrost o 4 punkty) oczekuje poprawy w tym względzie.

W stosunku do ubiegłego miesiąca oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy nieco się poprawiły. Obecnie 65 proc. badanych (od lutego wzrost o 5 pkt. proc.) twierdzi, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć pracę. 24 proc. respondentów ocenia, że trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę, a 6 proc. nie widzi żadnych szans na zatrudnienie.

"Uwzględniając zróżnicowania terytorialne można stwierdzić, że obecnie przekonanie o dostępności zatrudnienia cechuje przede wszystkim mieszkańców województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, natomiast opinie wskazujące na znaczne trudności ze znalezieniem pracy wyrażają głównie respondenci z województw świętokrzyskiego i podlaskiego, a w dalszej kolejności także lubelskiego i kujawsko-pomorskiego" - wskazuje CBOS.

Relatywnie najrzadziej obawy związane z możliwością utraty pracy odczuwają rolnicy oraz pracownicy o najwyższych dochodach. Z kolei strach przez bezrobociem jest największy w przypadku pracowników niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej i mieszkańców miast liczących nie więcej niż 100 tys. ludności, a w grupach zawodowych wśród pracowników usług i robotników niewykwalifikowanych.

Sondaż przeprowadzono między 2 a 9 marca 2017 r. na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.