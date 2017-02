Przy negocjacji podwyżki pomogą Ci też sprawdzone metody negocjowania wynagrodzenia w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. ZOBACZ>>>

1. Jak przygotować się do rozmowy?

Abyś miał o czym rozmawiać z przełożonym, musisz podeprzeć się faktami, które wynikają z Twojego doświadczenia. Podsumuj swój okres współpracy z firmą na bieżącym stanowisku. Wykorzystaj do tego Twoje sukcesy i osiągnięcia.

Na co musisz zwrócić uwagę podczas tworzenia listy sukcesów?

Skup się na przedstawieniu swoich osiągnięć w sposób jak najbardziej mierzalny. Użyj procentów oraz wielokrotności. Pamiętaj, że to wszelkie dane procentowe najbardziej przekonają Twojego pracodawcę. Dlaczego?

Twój przełożony o wiele łatwiej zapamięta wskaźniki liczbowe. Możesz opowiedzieć o wartości konkretnych budżetów, za które odpowiadałeś czy też, które realizowałeś. W tej sytuacji nie zdradzisz poufnych informacji firmowych jak w przypadku rozmów kwalifikacyjnych.

Jak zatem powinieneś przedstawić swoje osiągnięcia, aby zrobiły na szefie wrażenie?

Odpowiedz sobie na tych kilka pytań:

● Czy wdrożyłeś rozwiązania optymalizujące lub usprawniające procesy?

● Na jakim średnio poziomie realizowałeś wyznaczone plany sprzedażowe?

● Czy udało Ci się w jakiś sposób zaoszczędzić dla pracodawcy pieniądze?

● Czy wpadłeś na pomysł, który pozwolił wykonywać pracę bardziej efektywnie?

● Brałeś udział w niestandardowych realizowanych przez firmę projektach?

Pamiętaj, że w ten sposób przypomnisz pracodawcy o tym, co zyskał dzięki współpracy z Tobą na danym stanowisku. Im więcej korzyści uda Ci się przygotować, tym lepiej dla Ciebie.

2. Zaczep swojego przełożonego

Pewnie zdarzyło Ci się zbierać do rozmowy o podwyżce dniami, tygodniami, a nawet miesiącami. Jak wykonać pierwszy krok, aby został dobrze odebrany?

Myślę, że najważniejszy jest wybór odpowiedniej formy kontaktu. Zapomnij o tym, aby poprzez e-mail czy też komunikator firmowy poruszać temat wynagrodzenia. To nieprofesjonalne!

Zadeklaruj bezpośrednio chęć rozmowy na osobności. Poproś również swojego przełożonego o wybranie odpowiedniego dla niego terminu. To nie jest sprawa życia i śmierci. Nic się nie stanie, jeśli poczekasz jeden dzień na rozmowę i jeszcze lepiej się przygotujesz.

Dodatkowo Twój przełożony może zdecydowanie lepiej podejść do samej rozmowy, jeśli odbędzie się ona w dogodnym dla niego terminie. Większy spokój i lepsze nastawienie może pozytywnie wpłynąć na uzyskanie podwyżki!

3. Co powiedzieć pracodawcy na rozmowie?

Udało się. Szef umówił się z Tobą na rozmowę. Przed Tobą kluczowy etap!

Zacznij od podsumowania swojego okresu zatrudnienia. Odnieś się do swoich sukcesów i pokaż pracodawcy, co wnosisz do struktur firmy.

Do omówienia osiągnięć wykorzystaj listę, którą stworzyłeś przed rozmową.

Następnie przejdź zwięźle do podsumowania, w którym zapewnisz chęć dalszego rozwoju w ramach organizacji i podnoszenia swoich kompetencji.

Wyraź konkretnie swoje oczekiwania, aby pracodawca mógł równie precyzyjnie się do nich odnieść. Nie mów, że chcesz zarabiać 10% więcej niż w chwili obecnej. Nie każdy przełożony będzie pamiętał Twoje dokładne zarobki, a tym bardziej nie musi chcieć ich przeliczać.

Powiedz, o jakiej kwocie netto lub brutto myślisz.

Kluczową sprawą jest Twoje nastawienie. Nie skupiaj się na tym, co pracodawca może Ci zaoferować, ale pokaż, co Ty możesz mu dać.

4. Jak zareagować na negatywną odpowiedź?

Zrobiłeś wszystko po kolei z powyższej listy. Odpowiednio się przygotowałeś do samej rozmowy, w prawidłowy sposób poprosiłeś przełożonego o spotkanie, podczas którego posługiwałeś się konkretnymi argumentami.

Niestety Twój pracodawca mówi po prostu „Nie”.

Co wtedy powinieneś zrobić, abyś nie został źle odebrany?

Przyjmij wiadomość z pokorą i jednocześnie poproś o jej precyzyjne uargumentowanie. W ten sposób będziesz mógł bezpośrednio odnieść się do podanych argumentów.

Nigdy nie reaguj agresją czy też oburzeniem. Pamiętaj, że ta rozmowa i ewentualna odmowa nie przekreślają Waszej aktualnej współpracy.

Negocjowanie podwyżki nigdy nie było i nie będzie sprawą łatwą. Jeżeli jednak podejdziesz do tej rozmowy jak do zadania, do którego trzeba się przygotować, Twoja skuteczność wzrośnie.

Pamiętaj o posługiwaniu się językiem korzyści oraz przypominaniu wszystkich swoich sukcesów i osiągnięć. Podpieraj się liczbami o ile, jest to możliwe, aby jeszcze lepiej działać na wyobraźnię rozmówcy. W ten sposób lepiej uświadomisz pracodawcy, z jak skutecznym i efektywnym pracownikiem rozmawia i zwiększysz swoje szanse na podniesienie pensji.