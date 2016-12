Klient może korzystać z usług osoby prywatnej, które są tańsze, ale możliwe jest też wynajęcia Mikołaja zatrudnionego w specjalistycznej firmie. Zamawiając taką wizytę najczęściej mamy do wyboru różne pakiety. Święty Mikołaj może przyjść sam, ze śnieżynką lub z całą ekipą pomocników. Do jego obowiązków należy wręczanie prezentów, śpiewanie kolęd oraz zabawianie gości (w szczególności dzieci). Oczywiście od tego też uzależnione jest jego wynagrodzenie. Firma doradztwa personalnego Sedlak&Sedlak postanowiła przeanalizować zarobki Mikołaja na przestrzeni lat 2012, 2013, 2015 oraz 2016.

Drogi Święty Mikołaju…

O ile w 2012 roku taka usługa kosztowała średnio 109 zł, o tyle teraz to 166 zł. Przy czym najniższe stawki za wizytę Mikołaja oferuje Wrocław – 30 zł, natomiast najwyższe Warszawa – 320 zł. Dynamika pokazuje, że opłaty za usługi Mikołaja wzrosły od 2012 roku średnio o 28 proc.

- Cztery lata temu za wizytę Mikołaja można było zapłacić najmniej w Krakowie - 30 zł, najwięcej z kolei w Łodzi i Wrocławiu – 200 zł.

- W 2013 roku najniższe ceny proponowano ponownie w Krakowie – 30 zł, z kolei najwyższe stawki odnotowano w Poznaniu - 280 zł.

- W 2015 roku najmniejszą kwotę za wynajem Mikołaja można było zapłacić Krakowie i Lublinie - 50 zł. Kraków okazał się jednocześnie miastem, w którym zanotowano najwyższe ceny – 255 zł.

Kto może zostać świętym Mikołajem?

Brzuchaci i brodaci są w cenie, aczkolwiek wymagania na stanowisko Mikołaja nie są zbyt rygorystyczne. Dodatkowe kilogramy i brodę można nadrobić odpowiednimi rekwizytami. Zatrudnienie znajdzie każdy, zaczynając od studentów, a kończąc na osobach w podeszłym wieku. Istotne jest jednak, aby potencjalny kandydat był komunikatywny, miał dobre podejście do dzieci oraz poczucie humoru. Dodatkowe umiejętności wokalne lub gra na instrumencie może okazać się atutem, który pozwoli zarobić od 30-50 proc. więcej.

Co jeszcze oferuje Święty Mikołaj?

Do wyboru do koloru są m.in. list do św. Mikołaja – 20 zł, telefon do św. Mikołaja – 40 zł, zabawy z dzieckiem – 120 zł czy np. pokaz iluzjonistyczny lub przedstawienie – 1 tys. zł.