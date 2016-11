Negocjacje wynagrodzenia to jeden z kluczowych elementów gry o nazwie „proces rekrutacji”. Jeśli będziesz starał się o nową pracę, pieniądze pojawią się w rozmowie bezpośredniej, w formularzu aplikacyjnym i w fazie negocjacji warunków współpracy.

Jak w takim razie o nich rozmawiać podczas procesu rekrutacyjnego?

Czego nie mówić, aby nie stracić kilku procent kwoty wynagrodzenia?

Co powiedzieć, aby wynegocjować korzystne warunki?

Oto kilka przykładów negocjowania warunków finansowych, abyś wiedział jak rozmawiać, by zyskać jak najwięcej.

Pamiętaj, że łatwiej będzie Ci wynegocjować korzystne warunki zatrudnienia, jeśli przekonasz pracodawcę, że będziesz skutecznym pracownikiem. Zobacz, jak nie popełnić najczęstszych błędów na rozmowie kwalifikacyjnej:

1. Jak rozmawiać o pieniądzach podczas pierwszej rozmowy przez telefon?

Po wysłaniu CV oczekujesz na telefon od potencjalnego pracodawcy. W standardowym scenariuszu taki telefon to po prostu zaproszenie na spotkanie bezpośrednie. Całkiem możliwe jednak, że czeka Cię krótka, wstępna rozmowa telefoniczna. Pomimo tego, że to dopiero pierwszy kontakt z pracodawcą, to już tutaj możesz spodziewać się pytania o Twoje oczekiwania finansowe. Znam z doświadczenia kilka często pojawiających się schematów odpowiedzi.

Zobacz najbardziej skuteczne strategie rozmowy o wynagrodzeniu:



● Konkretnie – podaj wartości swoich oczekiwań finansowych w określonych widełkach. W ten sposób możesz zaoszczędzić czas swój i pracodawcy w razie ich niespełnienia. Podanie widełek pomoże Ci też zyskać dobrą pozycję w negocjacjach. Pracodawca od początku będzie znał Twoje oczekiwania.



● Gra na czas – zasugeruj, że rozmowa przez telefon to zbyt wczesny moment na precyzowanie kwestii wynagrodzenia. Poproś o więcej informacji na temat stanowiska i zakresu odpowiedzialności. Powiedz, że to pomoże Ci dokładniej określić swoje oczekiwania finansowe.



● Precyzyjnie – poinformuj o swoim aktualnym wynagrodzeniu. Możesz delikatnie spróbować zawyżyć kwotę. Podkreśl nowe obowiązki oraz obszar odpowiedzialności związany ze zmianą pracy. W ten sposób uzasadnisz chęć wyższych zarobków.

Część kandydatów odbija piłeczkę do pracodawcy i pyta, ile firma może im zaoferować. Ta sytuacja może drażnić obydwie strony. Pracodawca często może nie mieć określonych widełek ze względu na nowo tworzone stanowisko, a Ty jako kandydat chcesz mieć pewność spełnionych oczekiwań. Oczywiście nie ma jednej i skutecznej odpowiedzi gwarantującej zaproszenie na spotkanie. Jednak, gdy poznasz już zakres obowiązków i atmosferę podczas rozmowy, dostosuj do nich swój styl np. poprzez luźniejsze wypowiedzi czy też bardziej konkretne pytania z Twojej strony.

2. Jak mówić o wynagrodzeniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

W kolejnym etapie rekrutacji spotkasz się ze swoim potencjalnym pracodawcą „face-to-face”. To w tym momencie możesz przedstawić szczegóły swojego doświadczenia zawodowego czy też pochwalić się sukcesami i posiadanymi umiejętnościami.

W tej części musi pojawić się również temat pieniędzy. Oczywiście, gdy proces rekrutacji składa się z dwóch, trzech czy większej ilości etapów, rekruter może go poruszyć dopiero później.

Kandydaci najczęściej zadają 3 pytania dotyczące wynagrodzenia:



● Kiedy poruszyć temat wynagrodzenia podczas spotkania?

Najprostszym i zarazem najbardziej skutecznym momentem jest czas przewidziany dla Ciebie na pytania. Jeśli do tej pory pracodawca nie przedstawił Ci widełek finansowych, a dał Ci możliwość zapytania o istotne kwestie, to śmiało ją wykorzystaj. Oczywiście temat wynagrodzenia porusz delikatnie. Pamiętaj o odniesieniu się do nowego zakresu obowiązków oraz swoich kompetencji.



● Jak mam odpowiedzieć na pytanie „Ile chce Pan/Pani zarabiać?”

Jeśli zaczynasz szukać pracy, a potem otrzymujesz zaproszenie na rozmowę, to znasz już profil stanowiska i firmy. Na tej podstawie oszacuj, o ile więcej będziesz miał obowiązków i adekwatnie do tego, o ile wyższe wynagrodzenie będzie Cię satysfakcjonowało.

Sam masz świadomość tego, czy chcesz zmienić otoczenie ze względu na atmosferę i pracować za zbliżone pieniądze, czy zarabiasz zdecydowanie za mało w porównaniu do stawek rynkowych. Średnie zarobki możesz oszacować na podstawie raportów płacowych takich firm jak Hays i Antal. Powiedz otwarcie o powodach zmiany pracy i umotywuj swoją odpowiedź.

Możesz powiedzieć na przykład tak:

“Biorąc pod uwagę zwiększony zakres obowiązków o dodatkowe 10 os. w zespole sprzedaży oraz 2 województwa, które mają bezpośrednio pode mnie podlegać, oczekuję ok. 20 % wyższego wynagrodzenie niż aktualnie - czyli 9 000 zł brutto”.



● Czego nie mówić w rozmowie o pieniądzach?

Twój szef w ostatniej firmie nie dał Ci podwyżki? Uważasz, że powinieneś więcej zarabiać?

Bardzo często kandydaci starają się odsłaniać kulisy negocjacji z innych miejsc pracy. Co gorsza, odwołują poziom wynagrodzenia do swojej sytuacji życiowej czy też rodzinnej. Zapomnij o tym.

Nie wspominaj o złym szefie, który nie chciał dać Ci podwyżki. Nie komentuj systemu prowizyjnego, który był nie do osiągnięcia.

Skup się na swoich umiejętnościach i doświadczeniu. To do nich musisz odnosić swoje oczekiwania finansowe, aby pracodawca poznał Twoją wartość i chciał Ci zapłacić tyle, ile oczekujesz.

3. Na co zwrócić uwagę w ostatecznych negocjacjach?

Ostatni etap rekrutacji, czyli negocjacje warunków zatrudnienia mogą być kluczowe. Dlaczego?

● Pracodawca poznał Twoje umiejętności i wie, ile może Ci zaoferować

● Dowiedziałeś się więcej o stanowisku i swojej roli w organizacji

W zdecydowanej większości przypadków finalne negocjacje odbywają się podczas ostatniego etapu bezpośredniej rozmowy. Czasem może do nich dojść w trakcie rozmowy telefonicznej, w której pracodawca składa Ci propozycję zatrudnienia.

Jeśli kiedykolwiek będziesz miał szansę wyboru, skorzystaj z opcji spotkania. W ten sposób zyskasz czas potrzebny na przygotowanie do ostatniego etapu rekrutacji. Sama opcja rozmowy bezpośredniej wiele Ci da, jeśli jesteś dobrym negocjatorem.

Podczas spotkania łatwiej zauważysz zachowania i reakcje Twojego rozmówcy, które pozwolą Ci ocenić możliwości negocjacyjne.

Co zrobić, jeśli zaoferowane warunki nie pokrywają się z Twoimi oczekiwaniami?

Spróbuj przekonać pracodawcę do swojej stawki. Skup się na podkreśleniu obszaru odpowiedzialności, obowiązków czy też swoich unikalnych kompetencji. Musisz pokazać, dlaczego powinieneś otrzymać wyższe wynagrodzenie.

Pamiętaj również o tym, aby podkreślić raz jeszcze co firma zyska, jeśli zostaniesz zatrudniony i co sprawia, że chcesz w niej pracować.

Istnieje słynne przysłowie mówiące o tym, że „pieniądze lubią ciszę”. W procesie rekrutacji nie da się jednak o nich w ogóle nie wspomnieć. Wiadomo, że pracodawca musi liczyć się ze swoim budżetem firmowym, tak jak Ty ze swoim rodzinnym.

Poprzez otwartość i szczerość podczas rozmów kwalifikacyjnych na pewno zyskasz dużo.

Jeśli już na wstępie precyzyjnie określiłeś swoje oczekiwania, możesz liczyć na otrzymanie oferty, która spełni je w stu procentach. Oczywiście pod warunkiem, że dobrze zaprezentowałeś swoje kompetencje i osiągnięcia.

Czy masz sprawdzone sposoby na prowadzenie negocjacji warunków zatrudnienia? Może spotkałeś się z dziwnymi pytaniami o wynagrodzenie lub jako osoba zatrudniająca usłyszałeś nietypową odpowiedź na pytanie o oczekiwane zarobki?

Podziel się ze mną swoimi doświadczeniami w komentarzu.

Nazywam się Maciej Czerwonka i jestem Konsultantem Kariery w Interviewme. Nasza aplikacja pozwoli Ci stworzyć CV w 5 minut. Swoim doświadczeniem z agencji rekrutacyjnych i wewnętrznego HR sprawiam, że rekruterzy i headhunterzy zawieszą oko na Twoim CV. W wolnych chwilach pasjonuję się kulturystyką i zdrowym odżywianiem.